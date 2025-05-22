logo

BTC/USD

111000.26

ETH/USD

2665.21

LTC/USD

101.19

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

47.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Пророссийский Симион резко изменил свою позицию: что потребовал после поражения на выборах
commentss НОВОСТИ Все новости

Пророссийский Симион резко изменил свою позицию: что потребовал после поражения на выборах

Симион потребовал аннулирования выборов президента Румынии

22 мая 2025, 13:10 comments1317
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Конституционный суд Румынии отклонил требование ультранационалистического кандидата на пост президента Джордже Симиона об аннулировании голосований. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Guardian".

Пророссийский Симион резко изменил свою позицию: что потребовал после поражения на выборах

Джордж Симион. Фото: из открытых источников

Несмотря на то, что Симион признал поражение на выборах, позже он все же подал протест, пытаясь отменить результаты голосований.

"Так же, как было устранено Келину Джорджеску и аннулированы выборы (прошлогодние – ред.), мы обжалуем избрание Никушора Дана по тем же причинам", — заявил Симион.

The Guardian добавляет, что пророссийский политик неоднократно жаловался на якобы фальсификацию выборов, но не предоставлял никаких доказательств этого. В конце концов суд единогласно отклонил его запрос из-за недостаточного обоснования.

Читайте также на портале "Комментарии" — после обработки 100% протоколов с избирательных участков во втором туре президентских выборов в Румынии победил прозападный кандидат мэр Бухареста Никушор Дан. Фактически пессимистические прогнозы не оправдались и Джордж Симион не одержал победу. Также в воскресенье в Польше прошел первый тур президентских выборов, лидерами которого стали проевропейский и проукраинский кандидат Рафал Тшасковский и представитель партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий. Однако второй тур обещает быть ожесточенным, поскольку праворадикальные антиукраинские силы вместе набрали более 20%. О чем говорят такие итоги выборов в Румынии и Польше? Какой сигнал для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало - в Румынии пророссийский Симион дал громкое обещания: почему оно точно понравится Путину.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости