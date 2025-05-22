Пророссийский Симион резко изменил свою позицию: что потребовал после поражения на выборах

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Кравцев Сергей
Конституционный суд Румынии отклонил требование ультранационалистического кандидата на пост президента Джордже Симиона об аннулировании голосований. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Guardian".
Джордж Симион. Фото: из открытых источников
Несмотря на то, что Симион признал поражение на выборах, позже он все же подал протест, пытаясь отменить результаты голосований.
The Guardian добавляет, что пророссийский политик неоднократно жаловался на якобы фальсификацию выборов, но не предоставлял никаких доказательств этого. В конце концов суд единогласно отклонил его запрос из-за недостаточного обоснования.
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