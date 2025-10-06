Прямой намек Путину: какие истребители сегодня приземлятся в Польше

Норвежские истребители F-35 прибудут сегодня в Польшу для совместного патрулирования воздушного пространства. Польские и голландские самолеты также будут участвовать в миссии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "RFM24".

Самолеты F-35. Фото: из открытых источников

Отмечается, что самолеты F-35 приземлятся в аэропорту Познань-Кшесины, где размещена 31-я тактическая авиабаза. К ним присоединятся дополнительные F-35 в конце месяца.

Подчеркивается, что это уже вторая подобная миссия с норвежскими F-35 в Польше в этом году. Предыдущая началась в январе и продолжалась до лета.

Ранее власти Норвегии сообщили, что целью миссии является защита восточного фланга Альянса и сдерживание потенциальных угроз. Пилоты будут готовы перехватывать российские самолеты и беспилотники в случае нарушения польского воздушного пространства. Решение об использовании оружия принимается командованием НАТО в каждом конкретном случае.

В Осло утверждают, что само присутствие F-35 в Польше будет "сдерживающим фактором для Москвы" и должно уменьшить риск провокаций. Подобную позицию несколько дней назад в Варшаве озвучил министр обороны Норвегии Торе Сандвик. Он отметил, что истребители являются одним из инструментов системы наблюдения и сдерживания альянса.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, сообщая о норвежской миссии, что Польша ждет собственный F-35. Первые два самолета уже находятся на вооружении Воздушных сил. Пока эти самолеты не будут полностью оперативно функционировать, ключевую роль играет поддержка союзников.

В НАТО подчеркивают, что патрульные миссии союзников являются частью более широкой стратегии укрепления безопасности стран, граничащих с Россией.

