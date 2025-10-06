Путину не удастся отвертеться: что теперь заявляет Мерц о неопознанных дронах над Германией

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что, по его мнению, за полетами многих беспилотников, замеченных над Германией, стоит Россия. По его словам, судя по всему, дроны выполняли разведывательные полеты. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "DW".

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что из-за беспилотников главный аэропорт Мюнхена закрывали в течение выходных, что привело к отмене многих рейсов и оставлению тысяч пассажиров без возможности вылета.

"Мы предполагаем, что за большинством этих полетов беспилотников стоит Россия", – заявил Фридрих Мерц.

Немецкий лидер назвал количество вторжений в другие европейские страны беспрецедентным – даже по сравнению с периодом холодной войны.

Единственным утешением было то, что ни один из дронов, замеченных до сих пор, не был вооружен, сказал Фридрих Мерц.

Как добавил немецкий канцлер, судя по всему, дроны выполняли разведывательные полеты.

Подытоживая, стоит сказать, что немецкий таблоид "Bild" ранее сообщил, что беспилотники, которые фактически заблокировали работу аэропорта Мюнхена вечером 3 октября, оказались военными дронами.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что появляющиеся над аэропортами страны беспилотники пока "не представляют никакой прямой угрозы". Он добавил, что вооруженные силы не намерены сбивать дроны во всех местах их появления. Об этом Писториус рассказал в интервью для делового издания Handelsblatt, отметив необходимость спокойно и объективно оценивать ситуацию.

"Бундесвер не может быть повсюду одновременно, где летают беспилотники, и сбивать их. Гораздо важнее развитие способностей государственной и федеральной полиции действовать на определенных высотах", — заявил министр.



