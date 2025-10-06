Прямий натяк Путіну: які винищувачі сьогодні приземляться у Польщі

Норвезькі винищувачі F-35 прибудуть сьогодні до Польщі для спільного патрулювання повітряного простору. Польські та голландські літаки також братимуть участь у місії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "RFM24".

Літаки F-35. Фото: із відкритих джерел

Зазначається, що літаки F-35 приземляться в аеропорту Познань-Кшесіни, де розміщена 31 тактична авіабаза. До них приєднаються додаткові F-35 наприкінці місяця.

Наголошується, що це вже друга подібна місія з норвезькими F-35 у Польщі цього року. Попередня почалася у січні та тривала до літа.

Раніше влада Норвегії повідомила, що метою місії є захист східного флангу Альянсу та стримування потенційних загроз. Пілоти будуть готові перехоплювати російські літаки та безпілотники у разі порушення польського повітряного простору. Рішення про використання зброї приймається командуванням НАТО у кожному конкретному випадку.

В Осло стверджують, що сама присутність F-35 у Польщі буде "стримуючим фактором для Москви" і має зменшити ризик провокацій. Подібну позицію кілька днів тому у Варшаві озвучив Міністр оборони Норвегії Торе Сандвік. Він зазначив, що винищувачі є одним із інструментів системи спостереження та стримування альянсу.

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, повідомляючи про норвезьку місію, що Польща чекає на власний F-35. Перші два літаки вже перебувають на озброєнні Повітряних сил. Поки ці літаки не повністю оперативно функціонуватимуть, ключову роль відіграє підтримка союзників.

У НАТО наголошують, що патрульні місії союзників є частиною ширшої стратегії зміцнення безпеки країн, що межують із Росією.

