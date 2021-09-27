Прыгали со скал прямо в море: смерть двух экстремалов в Испании сняли на видео

На морском берегу Коста-Бланка, в Испании 24-летняя финская гражданка прыгнула с высокой скалы в бурную водную стихию, мечтая получить кайф от такого погружения. Но не могла выплыть. Извлекать ее из воды бросился друг из России. Между тем это происшествие на камеру снимала жена россиянина. К сожалению, молодые люди не рассчитали своих сил и погибли. Видео разместил Telegram канал Mash.

Девушка прыгнула со скалы в море во время шторма, друг пытался спасти ее (фото из открытых источников)

По опубликованной информации, житель России Данил Гагарин был фитнес-тренером в одном из испанских населенных пунктов. В свободное время он делал прыжки со скал в море в районе Коста-Бланка. Его девушка снимала эти прыжки. На этот раз с ними была их знакомая из Финляндии. Она решила и себе попробовать прыгнуть, несмотря на то, что был шторм. Финка прыгнула в морскую стихию, но выплыть не смогла. Русский бросился ее спасать, они уже подплывали к берегу, но большая волна в этот момент накрыла их обоих. Спасатели смогли достать их только через несколько дней.

Как пишет La Vanguardia, этот трагический инцидент имел место 23 сентября. Гагарины в выходной поехали к скалам, чтобы "получить адреналин". Так свое свободное время молодежь проводила не раз. Инструктор по йоге, которая приехала в Испанию из Финляндии, была с ними. Ее прыжок с целью "получить адреналин", когда там все штормило, закончился летально. Россиянин погиб вместе с ней.

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