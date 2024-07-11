Латвийский суд вынес приговор о кремлевской активистке Елене Крейле за прославление агрессии РФ. Как сообщает Delfi, ее приговорили к трем годам лишения свободы. Женщина известна тем, что прославляла военные преступления в Украине. В окнах ее дома постоянно можно было видеть русское знамя и другие символы поддержки России, а также надпись "Путин – мой друг".

Елена Крейле (фото из открытых источников)

Крейле обвинили в оправдании геноцида, преступлений против человечности, мира и военных преступлений. Ранее она уже получала условное наказание в виде годового лишения свободы за оправдание военных преступлений России, но прокуратура не согласилась с этим приговором и обжаловала его.

Дело было возбуждено из-за того, что активистка постоянно появлялась в публичных местах и выражала поддержку российской агрессии против Украины, используя соответствующую одежду или аксессуары.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кремлевские пропагандисты признали, что атаки на мирных жителей в Украине были не случайны. Российские пропагандисты открыто призывают к насилию против мирного населения Украины, что подтверждает умышленный характер атак на гражданские объекты в Украине. Такое мнение высказал сегодня журналист Денис Казанский.

По его словам, сомневающиеся в умышленности российских ударов по гражданским объектам в Украине, очевидно, не следят за российским телевидением. К примеру, российский пропагандист и путинист Владимир Соловьев в своей программе на государственном телевидении РФ откровенно призвал к насилию против украинцев.

Такие заявления от российских медиа лишь подтверждают умышленный характер атак на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру Украины.

