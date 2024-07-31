Путин сделал для Украины больше, чем кто-либо к нему: глава МИД Австрии сделал заявление об окончании войны

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью "Укринформу" высказал мнение, что украинцы должны самостоятельно решать, когда их государство будет готово к переговорам с Россией. Он считает недопустимыми призывы других стран или мировых политиков к Украине уступить часть своей территории ради мира.

Александер Шалленберг (фото из открытых источников)

Шалленберг отметил, что в Австрии серьезно задумываются о том, как можно заставить Путина прекратить вторжение и закончить войну в Украине. Этот вопрос беспокоит многих и Австрия обсуждала его во время визита индийского премьер-министра Моди. Министр подчеркнул важность более тесного привлечения стран Глобального Юга, особенно стран БРИКС, для обеспечения безопасности и влияния на Москву.

Однако, по словам Шалленберга, никто не знает точно, что влияет на мнения Путина. Даже китайские партнеры, желающие прекращения войны, оказывают лишь ограниченное влияние на него.

Министр отметил, что пока не видит готовности России серьезно участвовать в переговорах. При этом он подчеркнул, что переговоры по Украине не могут проходить без Украины. Украинский народ должен сам решать, когда он готов к переговорам, и не может быть миру под диктатом или навязанного Россией без учета мнения Украины.

Шалленберг резко высказался против призывов некоторых западных политиков к Украине отказаться от оккупированных территорий или отчасти от суверенитета ради мира. Он привел пример, что если бы Австрию атаковали и оккупировали ее территории, предложения отказаться от этих территорий были бы совершенно неприемлемы.

Он подчеркнул, что территориальная целостность и суверенитет Украины – это исключительно дело украинского народа, который подвергся нападению и демонстрирует невероятную готовность бороться. По словам Шалленберга, Путин своим нападением больше способствовал единству украинского общества, чем кто-либо другой к нему, поэтому такие призывы извне абсолютно абсурдны. Окончательное решение должно быть за украинским народом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в австрийской армии назвали три сценария войны в Украине.