Путинские шпионы доигрались: где российских дипломатов объявили персонами нон грата
Путинские шпионы доигрались: где российских дипломатов объявили персонами нон грата

Австрия объявила трёх российских дипломатов персонами нон грата из-за шпионажа

4 мая 2026, 12:26
Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер в понедельник, 4 мая заявила, что страна объявила трёх российских дипломатов персонами нон грата из-за потенциального шпионажа. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Reuters".

Российские дипломаты. Фото: из открытых источников

Российские дипломаты. Фото: из открытых источников

Сообщается, что Австрия объявила трёх российских дипломатов персонами нон грата из-за "леса антенн" на крышах дипломатических зданий, которые могут использоваться для шпионажа.

"Недопустимо, чтобы дипломатический иммунитет использовался для шпионажа", – заявила глава МИД Австрии.

Она подтвердила, что трое дипломатов уже покинули страну.                                                    

По имеющимся данным, с помощью спутникового оборудования, установленного на территории российского посольства в Вене и в российском дипломатическом городке в Вене, якобы осуществлялся перехват данных, в частности, от международных организаций.

Читайте также на портале "Комментарии" — европейские политики и дипломаты все чаще предупреждают о риске новой эскалации со стороны России в ближайшие один-два года. Как сообщает Politico, в столицах ЕС растет обеспокоенность тем, что Кремль рассматривает этот период как "окно возможностей" — время, когда трансатлантические связи ослаблены, а оборонные возможности Европы еще не достигли полной готовности.                                         

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия за последние четыре месяца на фронте потеряла в четыре раза больше военных, нежели Украина. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/
