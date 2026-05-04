Путінські шпигуни догралися: де російських дипломатів оголосили персонами нон грата

Міністр закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер у понеділок, 4 травня, заявила, що країна оголосила трьох російських дипломатів персонами нон грата через потенційного шпигунства. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Reuters".

Російські дипломати. Фото: з відкритих джерел

Повідомляється, що Австрія оголосила трьох російських дипломатів персонами нон грата через "ліс антен" на дахах дипломатичних будівель, які можуть використовуватися для шпигунства.

"Неприпустимо, щоб дипломатичний імунітет використовувався для шпигунства", — заявила глава МЗС Австрії.

Вона підтвердила, що троє дипломатів уже залишили країну.

За наявними даними, за допомогою супутникового обладнання, встановленого на території російського посольства у Відні та у російському дипломатичному містечку у Відні, нібито здійснювалося перехоплення даних, зокрема від міжнародних організацій.

Читайте також на порталі "Коментарі" — європейські політики та дипломати все частіше попереджають про ризик нової ескалації з боку Росії в найближчі один-два роки. Як повідомляє Politico, у столицях ЄС зростає стурбованість тим, що Кремль розглядає цей період як "вікно можливостей" — час, коли трансатлантичні зв'язки ослаблені, а оборонні можливості Європи ще не досягли повної готовності.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія за останні чотири місяці на фронті втратила вчетверо більше військових, ніж Україна. Як передає портал "Коментарі", про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб.



