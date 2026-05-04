logo_ukra

BTC/USD

79730

ETH/USD

2361.51

USD/UAH

43.91

EUR/UAH

51.6

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Європа Путінські шпигуни догралися: де російських дипломатів оголосили персонами нон грата
commentss НОВИНИ Всі новини

Путінські шпигуни догралися: де російських дипломатів оголосили персонами нон грата

Австрія оголосила трьох російських дипломатів персонами нон грата через шпигунство

4 травня 2026, 12:26
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Міністр закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер у понеділок, 4 травня, заявила, що країна оголосила трьох російських дипломатів персонами нон грата через потенційного шпигунства. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Reuters".

Путінські шпигуни догралися: де російських дипломатів оголосили персонами нон грата

Російські дипломати. Фото: з відкритих джерел

Повідомляється, що Австрія оголосила трьох російських дипломатів персонами нон грата через "ліс антен" на дахах дипломатичних будівель, які можуть використовуватися для шпигунства.

"Неприпустимо, щоб дипломатичний імунітет використовувався для шпигунства", — заявила глава МЗС Австрії.

Вона підтвердила, що троє дипломатів уже залишили країну.                                                             

За наявними даними, за допомогою супутникового обладнання, встановленого на території російського посольства у Відні та у російському дипломатичному містечку у Відні, нібито здійснювалося перехоплення даних, зокрема від міжнародних організацій.                                               

Читайте також на порталі "Коментарі" — європейські політики та дипломати все частіше попереджають про ризик нової ескалації з боку Росії в найближчі один-два роки. Як повідомляє Politico, у столицях ЄС зростає стурбованість тим, що Кремль розглядає цей період як "вікно можливостей" — час, коли трансатлантичні зв'язки ослаблені, а оборонні можливості Європи ще не досягли повної готовності.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія за останні чотири місяці на фронті втратила вчетверо більше військових, ніж Україна. Як передає портал "Коментарі", про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reuters.com/
Теги:

Новини

Всі новини