Пыталась сделать селфи на краю скалы: в Бельгии трагически погибла женщина

В Бельгии трагически погибла женщина. Об этом пишет издание УНИАН.

Иллюстрация. Фото: Pixabay

Происшествие случилось неподалёку бельгийского поселка Надрин (провинция Люксембург). Как стало известно, 33-летння женщина отправилась в путешествие со своим мужем.

Когда они оказались у живописного места, женщина попросила своего возлюбленного присмотреть за их питомцами, а сама направилась к скале. Спустя некоторое время, мужчина пришел на это место, но там никого уже не было. Как пишет издание, всё что он успел заметить, это пыльное облако над обрывом. Пострадавшая упала в реку под названием Урт.

На её поиски отправились сотрудники спасательной службы, аквалангисты и правоохранители. Спустя время они нашли её бездыханное тело.

После смерти женщины на её телефоне была обнаружена последняя фотография. Погибшая сфотографировала себя на краю скалы.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в Великобритании роботизированная рука на одном из предприятий раздавила инженера, который пытался почистить один из её датчиков. Отмечается, что до этого инцидента робот уже успел навредить двум другим сотрудникам. Один из них уволился после произошедшего. Тело погибшего обнаружил его сын. Мужчина обратился за помощью к медикам, однако те уже не смогли помочь.

Также портал "Комментарии" писал о том, что в Колумбии после схода масштабного оползня под завалами оказались десятки граждан. Более десяти человек в результате инцидента погибли. Многие получили травмы различной степени тяжести. Судьба пятнадцати граждан остается неизвестной. Их поисками занимаются сотрудники спасательной службы. Стихия уничтожила два здания.

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