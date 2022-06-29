Расширение НАТО за счет скандинавских стран: какие будут последствия для Украины, РФ и мира

Турция на саммите НАТО в Мадриде поддержит членство Финляндии и Швеции в Альянсе. Похоже, все препоны сняты. Что означает этот шаг как отдельно для Турции и скандинавских стран, так и в целом для глобальной безопасности? Что это значит для Украины? Для России?



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Украина должна в полной мере использовать пример финнов и шведов



Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко подчеркивает, что Турция продемонстрировала знаковый кейс отстаивания своих национальных интересов за счёт умелой внешней политики.



"Фактически официальная Анкара склонила Стокгольм и Хельсинки пойти на свои условия, в частности снять запрет на поставки вооружений для турецкой армии, а также наладить сотрудничество в борьбе с движением Гюлена. Безусловно, это усилит региональное лидерство Турции, а также создаст предпосылки для укрепления режима Эрдогана. Сговорчивость в теме вступления финов и шведов в НАТО также убирает претензии других членов Альянса в деструктивных действиях Анкары и угрозы в исключении данной страны из блока. Вместе с тем, я думаю, что мы не увидим масштабные гонения курдов в указанных скандинавских странах. Этот вопрос перейдёт в прикладное общение правоохранительных органов заинтересованных стран, а значит – необходимость предоставления надёжной доказательной базы по каждому отдельному случаю", – прогнозирует эксперт.



По его мнению, после дипломатически успешного закрытия данного вопроса с высокой долей вероятности можно ожидать приглашения Швеции и Финляндии стать новыми членами НАТО с весьма условным ПДЧ.



"Для этих двух стран такой шаг является скорее рефлексией на угрозы, исходящие от РФ, нежели проактивное действие. Как Хельсинки, так и Стокгольм осознали, что в ближайшем будущем альтернативы системы коллективной безопасности просто не существует, а нейтральный статус в условиях разрушения миропорядка, сформированного после Второй мировой войны, не является предохранителем от нападения. Ярким примером стала как Украина образца 2014 года, когда у официально внеблокового государства Россией был аннексирован Крым и зажжён Донбасс, так и события после 24 февраля 2022-го", – поясняет Игорь Чаленко.



Он считает, что присоединение финнов и шведов к НАТО вряд ли усилит глобальную безопасность. Тектонический раскол, подчеркивает эксперт, будет углубляться ввиду желания Москвы, а также стратегически – Пекина – диктовать свои условия в мире.



"То есть, не расширение НАТО является первопричиной накала на международной арене, а желание конкретных режимов вернуться во времена Холодной войны с делением и закреплением сфер влияния в мире, – акцентирует Игорь Чаленко. – Тем не менее, вступление новых членов в Альянс могут стать холодным душем для ревизионистов. Украина должна в полной мере использовать пример финнов и шведов в вопросе интеграции с НАТО, поскольку данный процесс будет формальностью и пройдёт максимально быстро. Если сегодня мы не форсируем вступление в Альянс, то в недалёком будущем можем использовать подобную модель вступления. Касательно России, то вступления двух балтийских стран убирает из-под ног идеологическую основу проведения так называемой "специальной военной операции" в Украине как нежелания допустить расширение НАТО. Общая непосредственная граница между блоком и Россией с приходом Швеции и Финляндии в НАТО увеличится на 1340 км – более, чем в два раза. Это покажет полную несостоятельность нынешней агрессивной политики Кремля".

Украина получает все возможности для сверхбыстрого членства и в Евросоюзе, и в НАТО

Политолог Владимир Цыбулько уверен, что именно агрессивность России поставила Европу в условия пересмотра всей архитектуры безопасности.



"Вступление Швеции и Финляндии в НАТО формирует не только санитарную границу с РФ, на чем настаивают российские пропагандисты, но еще и усилено приобретением нового качества отношений Альянса и Украины. Военная гармонизация Украины с НАТО создает обстоятельства, когда и нашей стране для полноправного членства не потребуются долгие процедуры", – прогнозирует Владимир Цыбулько.



Он акцентирует, что Россия серией антиисторических шагов поставила Европу в ситуацию ограниченного выбора, а Украина вообще не оставила выбор.



"Поэтому, наряду с кандидатством в ЕС, Украина получает все возможности для сверхбыстрого членства и в Евросоюзе, и в НАТО. Но реформы никто не позволит отсрочить или заговорить", – подчеркивает политолог.

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