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Разведка Нидерландов предупреждает о попытках диверсий со стороны России

Военная разведка Нидерландов сообщает о действиях, указывающих на шпионаж и другие потенциальные нарушения, которые совершает Российская Федерация.

сегодня, 11:38
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Автор:

Slava Kot

Нидерландская разведка предупредила, что Россия планирует осуществить саботаж энергетической инфраструктуры в Северном море, поэтому спецслужба предупреждает операторов быть наготове возможным угрозам. Согласно обнародованному отчету нидерландской военной разведки MIVD, речь идет не только о газопроводах, но и о подводных кабелях и ветровых электростанциях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на FT.

Разведка Нидерландов предупреждает о попытках диверсий со стороны России

Генерал Ян Свилленс на пресс-конференции об угрозе со стороны России. Фото из открытых источников

Руководитель MIVD генерал Ян Свилленс на пресс-конференции сообщил, что недавно разведка обнаружила корабль в Северном море, пытавшийся составить карту критической инфраструктуры. Эти попытки оказались неудачными, ведь нидерландские военные и береговая охрана остановила шпионскую деятельность. Разведка сообщила, что особый интерес судно проявило к ветровым электростанциям.


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Отчет нидерландской разведки предупреждает операторов энергетической инфраструктуры о необходимости усилить меры безопасности. Документ описывает также механизм, согласно которому российские офицеры пытаются обойти санкции и тайно отправляют товары в Россию.

Осенью прошлого года Норвегия повысила состояние готовности своих вооруженных сил через диверсии на газопроводах "Северный поток". Трубы, когда-то переправлявшие газ из РФ в Европу, были разрушены взрывами в сентябре. Норвежские органы следствия подозревают в этой деятельности Россию. Путин отвергает обвинения и утверждает, что за всем стоят "англосаксы".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что норвежская разведка назвала страну, представляющую главную угрозу, включающую атаку на нефтяные установки в стране.

Также "Комментарии" писали о разведке Британии, которая рассказала о новой тактике россиян.



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Источник: https://www.ft.com/content/ec436b8f-d00f-4525-b6e0-174cc9abaea4
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