Реакция Норвегии на ее включение в список «недружественных» действий по отношению к России

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Гуйтфельдт ответила на сообщение Кабмина РФ о попадании в список стран "недружественных действий" в Россию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.

Глава МИД Норвегии Анникен Гуйтфельдт. Фото из открытых источников

3 августа Россия расширила список стран "недружественных действий" и добавила туда Норвегию. Глава МИД Норвегии отреагировала на такой шаг России и заявила, что у Кремля нет оснований утверждать, что ее страна вела себя "недружественно".

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"Сегодняшняя ситуация является результатом войны России против Украины. Россия может сама решить прекратить войну", – заявила Анникен Гуйтфельдт.

Норвежская чиновница добавила, что как соседние страны, они обе заинтересованы в двусторонних связях, особенно учитывая "трудные времена". Гуйтфельдт сообщила также, что в настоящее время Норвегия еще не получила официального сообщения из Москвы о включении в список стран "недружественных действий".

Напомним, что у России есть список стран "недружественных действий", в который в 2021 году попали Чехия и Соединенные Штаты, а в 2022 году Словакия, Словения, Дания, Греция и Хорватия.

Напомним, что Норвегию включили в список "недружественных стран" еще в марте 2022 года, вскоре после начала войны в Украине — но теперь ее добавили в список "недружественных действий".



Ранее портал "Комментарии" писали, что российское правительство добавило Норвегию в список "недружественных государств" и ввело новый лимит на представителей норвежского дипломатического корпуса в Российской Федерации.

Также "Комментарии" писали, что Россия заявила о неуважении охраны природы со стороны Норвегии и требует от северной страны почти полмиллиарда рублей компенсации за ущерб. Все из-за инцидента с оленями, которые пересекли границу, вытоптали и съели растительный покров в российском национальном парке.