Репарации Украины: на Западе придумали способ, как передать замороженные российские активы

Страны G7 уже близки, чтобы вынести решение о конфискации российских активов. А пресса уже узнала подробности плана передачи Украины.

Передача замороженных российских активов (фото из открытых источников)

Об этом сообщает FT. Как утверждают журналисты, в Вашингтоне публично не поддерживают конфискацию замороженных активов, но согласились в частном порядке.

Как свидетельствует один из дискуссионных документов G7, поданный официальными лицами Соединенных штатов, это решение объясняется как "контрмера", что разрешено международным правом, что будет "побуждать Россию прекратить агрессию".

По предположениям официальных должностных лиц Соединенных Штатов, арестованные активы, возможно, будут перечислены Украине в виде траншей, например через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития. Это рассматривают как "аванс" перед компенсацией Украине, которую РФ вынуждена будет выплатить в соответствии с международным правом за свою агрессию.

Справка: Как свидетельствуют документы Европейской комиссии, с которым ознакомились представители Financial Times, в прошлом году почти 260 млрд евро активов центрального банка России были заморожены в странах G7, ЕС и Австралии. Большая часть этой суммы – около 210 млрд евро – хранится в ЕС. Соединенные Штаты наложили арест на небольшую часть государственных активов РФ: около 5 млрд. долларов. Вся сумма замороженных на Западе активов РФ насчитывает более 300 млрд долларов США.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ЕС охотится на российские деньги . Евросоюз пытается найти и заморозить деньги находящихся под санкциями ЕС российских миллиардеров. Европейский Союз смог заморозить 20,9 млрд евро.