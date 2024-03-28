Решение принято. У друзей Путина отберут важный актив в Финляндии

Городской совет Хельсинки решил выкупить спортивно-концертный комплекс Helsinki Hall, которым владеют российские олигархи, друзья Владимира Путина Геннадий Тимченко и братья Аркадий и Борис Ротенберги.

У российских олигархов заберут арену в Хельсинки. Фото из открытых источников

Как сообщает финское издание Yle, спортивная арена Helsinki Hall стоит пустой с начала российского вторжения в Украину.

Издание пишет, что владельцы арены, Аркадий и Борис Ротенберги и Геннадий Тимченко находятся в списке санкций ЕС. Также под санкциями США находятся сын Бориса Ротенберга Роман и бизнесмен Кай Паананен, принимающие решение в совете директоров фонда, управляющего ареной.

По словам заместителя мэра Хельсинки Пааво Архинмяки, если владельцы добровольно не согласятся на продажу арены, не позже июня власти города запустят процесс экспроприации и переведут Helsinki Hall в государственную собственность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики замедлили наступательные операции в районе оккупированного города Авдеевка Донецкой области, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, замедление темпов наступления россиян не означает, что они приостановили попытки штурмов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Москве резко увеличилось количество дел о нарушении правил въезда в Россию иностранцами (статья 18.8 КоАП) после теракта в "Крокус сити холле". После нападения на "Крокус" в городах РФ усилились облавы на мигрантов. В Москве полиция организовала рейды по общежитиям. Также силовики нагрянули на склад Wildberries в подмосковной Электростали, где было задержано по меньшей мере сорок человек. При этом особое внимание уделяется уроженцам Таджикистана.

