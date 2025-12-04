Результаты опроса многих удивят: сколько европейцев считает Трампа врагом Европы

Практически половина европейцев (48% опрошенных) считают президента США Дональда Трампа "врагом Европы". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The Guardian".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что согласно результатам исследования, которое провели в девяти европейских странах, почти 48% опрошенных назвали Трампа откровенно враждебной фигурой.

Самые высокие показатели зафиксированы в Бельгии (62%) и Франции (57%), тогда как самые низкие — в Хорватии (37%) и Польше (19%).

Исследователи зафиксировали, что восприятие "трампизма" как угрозы растет, а количество тех, кто видит в нем нейтральную позицию, по сравнению с концом 2024 года уменьшается.

Несмотря на это, европейцы все же признают важность отношений с США: почти половина респондентов (48%) считает, что ЕС в отношениях с Вашингтоном должен выбирать позицию компромисса.

Исследование также показало, что 51% опрошенных оценивают риск открытой войны с Россией в ближайшие годы как высокий, а 18% — как очень высокий. Больше всего опасений зафиксировано в Польше — 77%.

Для сравнения, во Франции этот показатель составляет 54%, в Германии — 51%, в Португалии — 39%, в Италии — 34%.

Ощущение уязвимости преобладает и в отношении обороноспособности: 69% участников опроса считают, что их страна недостаточно готова защититься от возможной агрессии. Самый высокий уровень уверенности продемонстрировали французы — 44%, впрочем, это все равно меньшинство. В Польше недоверие к оборонным возможностям выразили 58%.

Из-за широкой палитры угроз — от военных и энергетических до технологических — только 12% респондентов сказали, что не чувствуют особой опасности.

Самыми распространенными страхами стали цифровая и технологическая безопасность (28%), а также военная угроза (25%). При этом 69% опрошенных ожидают, что ЕС должен играть активную защитную роль.

