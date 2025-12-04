Результати опитування багатьох здивують: скільки європейців вважає Трампа ворогом Європи

Майже половина європейців (48% опитаних) вважають президента США Дональда Трампа "ворогом Європи". Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "The Guardian".

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться про те, що згідно з результатами дослідження, яке провели в дев'яти європейських країнах, майже 48% опитаних назвали Трампа відверто ворожою фігурою.

Найвищі показники зафіксовані у Бельгії (62%) та Франції (57%), тоді як найнижчі – у Хорватії (37%) та Польщі (19%).

Дослідники зафіксували, що сприйняття "трампізму" як загрози зростає, а кількість тих, хто бачить у ньому нейтральну позицію, порівняно з кінцем 2024 року зменшується.

Незважаючи на це, європейці все ж таки визнають важливість відносин із США: майже половина респондентів (48%) вважає, що ЄС у відносинах із Вашингтоном має обирати позицію компромісу.

Дослідження також показало, що 51% опитаних оцінюють ризик відкритої війни з Росією найближчими роками як високий, а 18% — дуже високий. Найбільше побоювань зафіксовано у Польщі – 77%.

Для порівняння, у Франції цей показник становить 54%, у Німеччині – 51%, у Португалії – 39%, в Італії – 34%.

Відчуття вразливості переважає і щодо обороноздатності: 69% учасників опитування вважають, що їхня країна недостатньо готова захиститися від можливої агресії. Найвищий рівень впевненості продемонстрували французи – 44%, втім, це однаково меншість. У Польщі недовіру до оборонних можливостей висловили 58%.

Через широку палітру загроз — від військових та енергетичних до технологічних — лише 12% респондентів сказали, що не відчувають особливої небезпеки.

Найпоширенішими страхами стали цифрова та технологічна безпека (28%), а також військова загроза (25%). При цьому 69% опитаних очікують, що ЄС має відігравати активну захисну роль.

