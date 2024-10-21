РФ испытала новый гибридный арсенал вмешательства: как «сломала» избирателей в Молдове

Россия не отпускает постсоветские республики из зоны своего влияния и пытается любым способом сохранить влияние, отметила нардеп Ирина Геращенко. По ее словам, на грани – голоса за европейское будущее Кишинева. Кроме того, она добавила, что Россия испытала в Молдове весь гибридный арсенал вмешательства в выборы, с дезинформацией и подкупом, бросив сотни миллионов на искажение общественного мнения.

Выборы в Молдове

Как говорит Геращенко, война, развязанная Россией против Украины, является одной из ключевых страшилок на избирательных кампаниях Молдовы и Грузии, где пророссийские политики пугают выборов, мол, европейский выбор и американские базы на нашей территории – это гарантированная война с Москвой.

По словам политика, результаты голосования в Молдове — это и большое разочарование, ведь у этой страны тесные отношения с Румынией, ее граждане видят, как меняется и развивается Бухарест в составе ЕС и НАТО, но при этом голосуют за прошлое.

"Это урок для Украины, определенные политические силы которой так настойчиво протягивали референдум по членству в НАТО, когда большинство украинцев не осознавали важность членства в Альянсе и жили мифами", — отметила Геращенко.

По ее словам, в Молдове голоса граждан за границей спасают результаты на референдуме о включении европейского вектора в Конституцию Молдовы. По состоянию на данный момент после подсчета 98% голосов 50,16% — за, 49,84% — против.

При этом голосовавшие внутри Молдовы граждане не продемонстрировали поддержки европейской интеграции. В частности, даже в Кишиневе поддержка европейского вектора лишь немного превышает 55%.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что есть мнение о том, что результаты выборов в Молдове являются критической угрозой нацбезопасности Украины. Эксперты обращают внимание, что в стране, которая за несколько месяцев должна начать переговоры с ЕС о вступлении, не хватает голосов, чтобы увековечить европейский выбор без голосов диаспоры.



