В администрации Орбана рассказали о союзниках Венгрии

Руководитель Офиса премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш рассказал, кто является партнером и союзником для его страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание 24.hu.

Руководитель Офиса премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш. Фото из открытых источников

Венгерский политик в администрации премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш ответил на недавнее скандальное заявление Виктора Орбана. Венгерский премьер-министр заявил, что финансирование Украины не может длиться вечно, а расходы на пенсии и зарплаты порывает ЕС.

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Гергели Гуляш считает, что Орбан сказал правду. По мнению венгерского политика, Украина зря обиделась на слова венгерского премьера, ведь нечего стесняться, если экономика не может работать и ей нужна помощь. Гуляш уверяет, что Венгрия среди стран, которые поддерживают Украину.

"Мы среди тех, кто поддерживает Украину", – говорит Гуляш.

Далее политик очертил международные отношения между США, Россией и Венгрией.

"Россия – наш партнер, а не друг, Америка – наш союзник, а наши союзники – наши друзья. Для того чтобы Россия была нашим другом, нужно уважать международное право", — заявил Гергели Гуляш.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент России Дмитрий Медведев похвалил скандальные заявления венгерского премьер-министра Виктора Орбана об Украине.

Также "Комментарии" писали, что правительство Венгрии приняло решение расширить список продуктов, которые будут под временным запретом для импорта из Украины. Таким образом, в список попали зерновые, мука, масло, мед и другие продукты. В целом венгерское правительство представило список с 25 позиций, попавших под запрет.