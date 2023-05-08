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Россия создает фальшивые протесты в Европе: названа цель

Российские спецагенты используют европейские демонстрации против пенсионной реформы или изменения климата в качестве фона для антиукраинских фальшивых протестов и распространяют изображения из них в соцсетях.

сегодня, 13:37
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Автор:

Slava Kot

Несколько европейских изданий провели журналистское расследование и выяснили, что российские спецслужбы устраивают фальшивые протесты в Европе. Цель таких задач создать антиукраинские настроения и предотвратить вступление Швеции в НАТО. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание DW.

Россия создает фальшивые протесты в Европе: названа цель

Россия проводит антиукраинские ложные протесты в Европе. Фото из открытых источников

Немецкие информационные ресурсы Süddeutsche Zeitung, NDR и WDR, французское издание Le Monde, шведская газета Expressen и другие европейские информагентства провели исследования и выяснили, что Кремль организует антиукраинские демонстрации в Европе.


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По информации изданий Москва рекомендует своим агентам имитировать фейковые протесты в Европе. Вероятно, часть из них уже состоялась, например, в Турции, где российские спецслужбы выдают себя за украинцев и протестуют против Эрдогана.

Издание утверждают, что российские агенты проникают в протестные группы европейцев, которые выходят на демонстрации из-за пенсионной реформы, изменения климата, проблем медицины. Цель таких действий – распространить пропаганду против поддержки Украины. Подобные демонстрации проходили в Париже, Гааге, Брюсселе и Франкфурте.

Фото из таких протестов потом выдают за антиукраинские демонстрации и распространяют в соцсетях. Таким образом, Кремль надеется уменьшить поддержку Украины на Западе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Вооруженных силах Украины объяснили заявления основателя ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина: не в состоянии выполнить свои обязательства.

Также "Комментарии" писали, что российский истребитель перехватил польский самолет: что известно об инциденте.



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Источник: https://www.dw.com/en/russia-staging-protests-for-anti-ukraine-propaganda-report/a-65544741
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