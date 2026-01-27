Россиян вернули в ПАСЕ: что это значит и как действовать Украине

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) создана платформа для диалога с демократическими силами России, в состав которой вошли члены антивоенных оппозиционных организаций и представители коренных народов РФ. Поименный состав платформы одобрило Бюро ассамблеи, руководствуясь особыми условиями. В Украине многие очень скептически отнеслись к такому шагу европейцев. О чем говорит такое решение ПАСЕ? Нужно ли выстраивать диалог с демократическими силами РФ? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Россия в ПАСЕ. Фото: из открытых источников

История с возвращением россиян в ПАСЕ – это история об имитации некой демократии

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович так прокомментировал ситуацию:

"Безусловно говорить с этими демократическими, политическими силами на России нужно, но проблема в том, что те, которые представлены в Парламентской ассамблее Совета Европы, таковы не по определению. Во-первых, они состоят из совершенно маргинальных российских политиков, за некоторыми исключениями типа Каспарова. А во-вторых, они занимают очень странную позицию, перекладывая всю вину за войну исключительно на Путина или на его режим. И отказывая вообще в какой-либо ответственности так называемому русскому народу".

Эксперт продолжает, поэтому эта история с ПАСЕ – это история об имитации какой-то демократии, которой на самом деле там и в помине нет и он лично не видит особого смысла украинской делегации каким-то образом общаться с этими россиянами и, тем более, давать им какую-либо возможность делать заявления от имени страны-агрессора. Или влиять на принятие решений, которые будут касаться санкционной или какой-либо другой политики.

"Очевидно, что они будут занимать там позицию на так сказать облегчение жизни россиян. Фактически разделяя их и, отрывая их от российского режима, как такового, что в корне неправильно. Позиция Украины должна быть очень простой – единственными россиянами, которые могут от имени России делать какие-то заявления и присутствовать в Парламентской ассамблее Совета Европы те люди, которые воюют в составе добровольческих формирований в Вооруженных силах Украины. И на этом точка", – подытожил Игорь Рейтерович.

Странно считать этих людей россиянами или российской оппозицией

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко говорит, что у нее довольно скептическое отношение к новой российской "оппозиционной платформе при ПАСЕ".

"Во-первых, все участники этой платформы один раз уже все растратили все, что можно, отдав Россию Путину и его бригаде: почти все они "в прошлой жизни" были знаменитостями, депутатами, чиновниками, олигархами и т.п. Во-вторых, туда взяли пугающе много откровенно скандальных, крикливых персонажей, которые славны лишь грандиозными спорами и разборками. Там, вроде, даже есть люди с реальными психиатрическими диагнозами", – отметила эксперт.

Она добавляет, есть еще и третий момент, там очень много людей с иностранными паспортами. Каспаров – хорват, Кара-Мурза – британец, Арно – американка. Поэтому их даже странно считать россиянами или российской оппозицией.

По словам эксперта, сложно сказать, что из этого всего выйдет, но есть ощущение, что вряд ли что-то дельное. Надежды очень мало. Единственное, чего можно ждать от этой группы граждан, – это то, что они повеселят нас многочисленными скандалами и даже драками.

