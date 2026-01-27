Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков поскаржився, що є країни, з якими протягом століть у Росії спостерігається "дефіцит дружніх почуттів". У зв'язку з цим він назвав Польщу та Прибалтику, які, мовляв, чомусь "бояться Росію та демонізують її", що є "великою помилкою".

Дмитро Пєсков. Фото: із відкритих джерел

"Взяти, наприклад, Польщу. З Польщею у нас справді проблеми. З Прибалтикою у нас справді проблеми. Вони весь час нас чомусь бояться, нас демонізують. Усі, хто приходить там до влади, починають просто люто ненавидіти Росію та росіян", — поскаржився Дмитро Пєсков.

За його словами, вибудовуючи таке ставлення до Росії європейці роблять велику помилку.

"Бо з російської культури, із взаємодії з Росією ці країни могли б узяти дуже багато для себе", — зазначив головний рупор Кремля.

