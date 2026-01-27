Рубрики
Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков поскаржився, що є країни, з якими протягом століть у Росії спостерігається "дефіцит дружніх почуттів". У зв'язку з цим він назвав Польщу та Прибалтику, які, мовляв, чомусь "бояться Росію та демонізують її", що є "великою помилкою".
Дмитро Пєсков. Фото: із відкритих джерел
За його словами, вибудовуючи таке ставлення до Росії європейці роблять велику помилку.
