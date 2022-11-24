Румыния признала Голодомор преступлением против украинского народа

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Slava Kot
Сенаторы и депутаты Румынии провели совместное заседание и приняли Декларацию румынского парламента об осуждении умышленного голода, понесенного украинским народом в результате советской оккупации в 1932-1933 годах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на румынское издание Agepress.
Румыния признала Голодомор геноцидом украинского народа. Фото: из открытых источников
Декларацию поддержали 248 депутатов и сенаторов румынских властей, один чиновник воздержался во время голосования.
Румынский депутат Александр Мурара считает это решение историческим, ведь его страна присоединилась к достойным государствам, которые чтят память жертв голода, произошедшего в период с 1932 по 1933 годы. Также Румыния признает геноцид и систематические преступления СССР и руководителей образования, целью которых было уничтожение украинской нации.
Кроме того, румынские депутаты признали преступлением подобные действия Советского Союза в Бессарабии в 1946-1947 годах. Тогда румын морили голодом и принуждали к коллективизации.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что о методах времен СССР, которые начали применяться в России.
Также "Комментарии" писали о премьер-министре Армении, который раскритиковал Путина и Лукашенко, ведь политические лидеры обеих стран не соблюдают свои языки в ОДКБ и не защищают его страну от атак со стороны Азербайджана.
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