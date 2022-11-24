Румыния признала Голодомор преступлением против украинского народа

Сенаторы и депутаты Румынии провели совместное заседание и приняли Декларацию румынского парламента об осуждении умышленного голода, понесенного украинским народом в результате советской оккупации в 1932-1933 годах. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на румынское издание Agepress.

Румыния признала Голодомор геноцидом украинского народа. Фото: из открытых источников

Декларацию поддержали 248 депутатов и сенаторов румынских властей, один чиновник воздержался во время голосования.

Румынский депутат Александр Мурара считает это решение историческим, ведь его страна присоединилась к достойным государствам, которые чтят память жертв голода, произошедшего в период с 1932 по 1933 годы. Также Румыния признает геноцид и систематические преступления СССР и руководителей образования, целью которых было уничтожение украинской нации.

"Голодомор был уникальным убийством на территории Советского Союза по масштабам, темпам и характеру преступлений, совершенных руководителями и институтами Советского Союза. Потери человеческих жизней составили около 10 миллионов жертв. Реальные цифры никогда не будут известны", — сказал депутат парламента Румынии Александр Мурар.

Кроме того, румынские депутаты признали преступлением подобные действия Советского Союза в Бессарабии в 1946-1947 годах. Тогда румын морили голодом и принуждали к коллективизации.

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