Саакашвили согласился на медицинскую помощь после выполнения своего условия

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили согласился получить помощь от врачей. Перед этим Саакашвили выставил условие – разрешить ему консультироваться с адвокатом, если он согласиться на медицинскую помощь. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на экс-президента Грузии в Facebook.

Михаил Саакашвили. Фото: Facebook Саакашвили

Саакашвили попросил прощение перед медиками, в профессионализме которых ничуть не сомневается. Объяснил, что на такой шаг пошел только для того, чтобы власти его услышали и выполнили его главное требование – перестали ограничивать в прямом общении с адвокатом.

Подробнее о решении Михаила Саакашвили рассказал его адвокат Дмитрий Садзаглишвили. Он отметил, что главный барьер, который существовал между ним и Саакашвили устранен. У них снова есть постоянная коммуникация. Следовательно, можно полагать, что главное условие экс-президент Грузии, из-за чего он и начал голодовку, выполнено.

Дмитрий Садзаглишвили добавил, Саакашвили изначально начал голодовать, потому что не соглашался на те условия, которые создали для него власти. Экс-президент Грузии выступил категорически против того, чтобы вести общение со своим адвокатом через спецслужбы Грузии. Адвокат отметил, теперь же у него снова есть возможность напрямую общаться со своим подзащитным, координируя действия.

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