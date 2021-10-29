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Саакашвили согласился на медицинскую помощь после выполнения своего условия

Саакашвили согласился на лечение и сотрудничество с врачами

сегодня, 10:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили согласился получить помощь от врачей. Перед этим Саакашвили выставил условие – разрешить ему консультироваться с адвокатом, если он согласиться на медицинскую помощь. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на экс-президента Грузии в Facebook.

Саакашвили согласился на медицинскую помощь после выполнения своего условия

Михаил Саакашвили. Фото: Facebook Саакашвили

Саакашвили попросил прощение перед медиками, в профессионализме которых ничуть не сомневается. Объяснил, что на такой шаг пошел только для того, чтобы власти его услышали и выполнили его главное требование – перестали ограничивать в прямом общении с адвокатом.

Подробнее о решении Михаила Саакашвили рассказал его адвокат Дмитрий Садзаглишвили. Он отметил, что главный барьер, который существовал между ним и Саакашвили устранен. У них снова есть постоянная коммуникация. Следовательно, можно полагать, что главное условие экс-президент Грузии, из-за чего он и начал голодовку, выполнено.

Дмитрий Садзаглишвили добавил, Саакашвили изначально начал голодовать, потому что не соглашался на те условия, которые создали для него власти. Экс-президент Грузии выступил категорически против того, чтобы вести общение со своим адвокатом через спецслужбы Грузии. Адвокат отметил, теперь же у него снова есть возможность напрямую общаться со своим подзащитным, координируя действия. 

Читайте также на портале "Комментарии" — нардеп "Слуги народа" Лиза Ясько заявила, что 53-летний Саакашвили – это ее первая настоящая любовь.

Ранее издание "Комментарии" сообщало – Михаил Саакашвили заявил, что он готов пожертвовать своей жизнью.



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Источник: https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil
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