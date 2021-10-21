Саакашвили говорит, что он готов пожертвовать своей жизнью, прекратит голодовку только в одном случае

Бывший президент Грузии, глава исполкома украинского Нацсовета реформ Михеил Саакашвили заявил, что пока он находится в тюрьме, он не собирается прекращать голодовку и даже готов пожертвовать своей жизнью, во имя справедливости умереть. Политик также обратился к грузинским оппозиционерам с призывом позабыть обиды и объединиться вокруг одной общей цели. Как передает издание "Комментарии", данное сообщение размещено на Facebook-странице Саакашвили.

Михеил Саакашвили. Фото: Facebook Саакашвили

По словам экс-президента, он решил начать голодать, чтобы таким образом попытаться помочь своему народу "спастись из болота". Саакашвили заявил, что намерен прекратить голодовку только после того, как в Грузии будут прекращены политические преследования и в случае справедливого правосудия для людей, которые пострадали от политических преследований.

При этом Михеил Саакашвили подтвердил, что он не против помощи медиков во время своей акции протеста. Несмотря на голодовку Саакашвили отметил, что он намерен сохранить рассудок и силы продолжать бороться с несправедливостью.

Также Саакашвили призвал все оппозиционные движения Грузии объединиться вокруг партии "Единое национальное движение" и ее лидера Ники Мелиа. Политик заявил, что у всех оппозиционеров одна цель – победа на выборах и защита результата выборов. Поэтому к этой общей цели нужно идти вместе.

Читайте также на портале "Комментарии" мнения экспертов – Михеил Саакашвили поставил на зеро все и проиграл. Ближайшее время он в Украину не вернется.

Также ранее издание "Комментарии" сообщало — у Зеленского требуют от власти Грузии вернуть Михеила Саакашвили в Украину.





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