Санда не имеет реальной власти: почему ситуация в Молдове представляет угрозу нацбезопасности Украины

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Ткачик Олеся
Результаты выборов в Молдове представляют собой критическую угрозу нацбезопасности Украины, заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин.
Выборы в Молдове
По его словам, в стране, которая через несколько месяцев должна начать переговоры с ЕС о вступлении, не хватает голосов, чтобы увековечить европейский выбор без голосов диаспоры.
Кроме того, Климкин обратил внимание на то, что президент Молдовы Мая Санду заявляет о масштабных нарушениях, а значит не контролирует ситуацию как надо.
Вместе с тем политолог Виктор Андрусив отметил, что заявление Санду о том, что на выборах в Молдове могло быть скуплено до 300 тысяч голосов, а это почти 20% всех голосов, вызывает полный шок.
По его словам, при такой большой скупке со стороны оппозиции власть либо отсутствует вообще, либо принимает в этом участие. Эксперт подчеркнул, что скупка и фальсификации выборов всегда имеют место со стороны власти, поэтому эти выборы можно будет записать в рекорды Гиннесса как первые так масштабно сфальсифицированные оппозицией.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Санду заявила, что выборы в стране состоялись при нечестном политическом процессе. По ее словам, в Молдове произошло "беспрецедентное нападение на свободу и демократию", а штаб Санду имеет четкие доказательства попыток купить 300 тыс. голосов.
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