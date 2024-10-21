Санда не имеет реальной власти: почему ситуация в Молдове представляет угрозу нацбезопасности Украины

Результаты выборов в Молдове представляют собой критическую угрозу нацбезопасности Украины, заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

Выборы в Молдове

По его словам, в стране, которая через несколько месяцев должна начать переговоры с ЕС о вступлении, не хватает голосов, чтобы увековечить европейский выбор без голосов диаспоры.

Кроме того, Климкин обратил внимание на то, что президент Молдовы Мая Санду заявляет о масштабных нарушениях, а значит не контролирует ситуацию как надо.

"Если эту негативную спираль не остановить, РФ приведет Молдову к гражданскому конфликту. Нам срочно нужна общая с ЕС стратегия, что и главное, как мы должны совместно сделать, чтобы остановить российский плацдарм в Молдове, чего бы это ни стоило. Молдова может стать западной или пойти по Западным Балканам и быть русским анклавом в нашем тылу. Здесь нет никаких "но" или "или", — заявил Клмикин.

Вместе с тем политолог Виктор Андрусив отметил, что заявление Санду о том, что на выборах в Молдове могло быть скуплено до 300 тысяч голосов, а это почти 20% всех голосов, вызывает полный шок.

По его словам, при такой большой скупке со стороны оппозиции власть либо отсутствует вообще, либо принимает в этом участие. Эксперт подчеркнул, что скупка и фальсификации выборов всегда имеют место со стороны власти, поэтому эти выборы можно будет записать в рекорды Гиннесса как первые так масштабно сфальсифицированные оппозицией.

"Итоги первого тура выборов пока можно подвести только в одном – у Санды нет реальной власти и влияния на процессы", – подчеркнул в Телеграмм и политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Санду заявила, что выборы в стране состоялись при нечестном политическом процессе. По ее словам, в Молдове произошло "беспрецедентное нападение на свободу и демократию", а штаб Санду имеет четкие доказательства попыток купить 300 тыс. голосов.



