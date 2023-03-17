Санду назвала дату, когда Молдова должна стать членом ЕС

17 марта президент Майя Санду выступила в парламенте страны, где заявила, что другого пути, кроме интеграции с Европейским Союзом для Молдовы, не существует. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Президент Молдовы Майя Санду. Фото из открытых источников

Во время своей речи Санда сказала, что путь в ЕС это единственная возможность получить сильную и свободную Молдову. Президент подчеркнула, что в предыдущие годы разные политики использовали ложь и разделяли страну. Вероятно, имея в виду предшественника Додона, который известен своими пророссийскими взглядами. Выступая в парламенте, Майя Санду указала на дату, когда Молдова должна стать членом Евросоюза.

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"В 2030 году Молдова должна быть членом ЕС. Сейчас у нас есть реальный шанс стать полноправным членом европейской семьи", – заявила президент Молдовы.

Выступая Санду, призвала всех объединиться ради общей цели – интеграции Молдовы в европейское пространство. Президент также раскритиковала пророссийских политиков, в частности партию "Шор", которая организует митинги против правительства. Также лидер Молдовы раскритиковала Кремль, заявив, что Россия использует в своей международной политике только угрозы и шантаж.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что разведка Соединенных Штатов рассказала о планах Кремля захватить власть в Молдавии.

Также "Комментарии" писали о том, что парламент Молдавии официально отменил молдавский язык. За такое решение во втором чтении проголосовало большинство чиновников. Теперь официальным языком в государственных документах вместо молдавского будет румынский.