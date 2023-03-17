logo

BTC/USD

26668.85

ETH/USD

1741.81

LTC/USD

83.57

USD/UAH

38.60

EUR/UAH

40.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Санду назвала дату, когда Молдова должна стать членом ЕС
commentss НОВОСТИ Все новости

Санду назвала дату, когда Молдова должна стать членом ЕС

Президент Молдовы хочет, чтобы ее страна стала членом ЕС в ближайшие годы

сегодня, 13:25
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

17 марта президент Майя Санду выступила в парламенте страны, где заявила, что другого пути, кроме интеграции с Европейским Союзом для Молдовы, не существует. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Санду назвала дату, когда Молдова должна стать членом ЕС

Президент Молдовы Майя Санду. Фото из открытых источников

Во время своей речи Санда сказала, что путь в ЕС это единственная возможность получить сильную и свободную Молдову. Президент подчеркнула, что в предыдущие годы разные политики использовали ложь и разделяли страну. Вероятно, имея в виду предшественника Додона, который известен своими пророссийскими взглядами. Выступая в парламенте, Майя Санду указала на дату, когда Молдова должна стать членом Евросоюза.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"В 2030 году Молдова должна быть членом ЕС. Сейчас у нас есть реальный шанс стать полноправным членом европейской семьи", – заявила президент Молдовы.

Выступая Санду, призвала всех объединиться ради общей цели – интеграции Молдовы в европейское пространство. Президент также раскритиковала пророссийских политиков, в частности партию "Шор", которая организует митинги против правительства. Также лидер Молдовы раскритиковала Кремль, заявив, что Россия использует в своей международной политике только угрозы и шантаж.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что разведка Соединенных Штатов рассказала о планах Кремля захватить власть в Молдавии.

Также "Комментарии" писали о том, что парламент Молдавии официально отменил молдавский язык. За такое решение во втором чтении проголосовало большинство чиновников. Теперь официальным языком в государственных документах вместо молдавского будет румынский.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/03/17/7158173/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!