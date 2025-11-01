Санкції проти "Лукойлу" можуть погіршити життя не лише Росії: яку країну ЄС почне "штормити"

Уряд Болгарії хоче подати клопотання про звільнення від санкцій США проти "Лукойлу", оскільки побоюється, що економічні обмеження призведуть до протестів та падіння влади. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Politico".

Санкції проти "Лукойлу". Фото: із відкритих джерел

ЗМІ зазначає, раніше президент США Дональд Трамп оголосив про введення санкцій щодо двох найбільших російських нафтових компаній — "Роснефти" та "Лукойлу", що спонукало низку країн ЄС, у яких працюють ці компанії, постаратися отримати винятки.

У Болгарії знаходиться великий НПЗ у Бургасі, що належить "Лукойлу". Він забезпечує до 80% потреб країни у паливі. Компанія історично мала великий економічний вплив на Болгарію.

На цьому фоні уряд країни звернувся до Вашингтона з питанням, як йому слід подати запит на виключення із санкцій. За словами джерел видання, уряд стурбований тим, що санкції можуть призвести до зупинення роботи НПЗ, що, у свою чергу, призведе до масштабного дефіциту палива та протестів.

На думку експертів, це навіть може прискорити падіння уряду. Проте аналітики зазначають, що такі твердження можуть бути тактикою залякування з боку уряду.

