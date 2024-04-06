Сепаратисты снова пригрозили расколоть Молдову: что произошло

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что край будет готов выйти из состава Республики Молдова в случае, если Молдова вздумает объединиться с Румынией.

В Молдове сепаратисты угрожают расколом. Фото из открытых источников

Об этом Евгения Гуцул заявила в ответ на заявление румынского премьера Марчела Чолаку, который сказал, что "верит в объединение Румынии и Молдовы, которое состоится в ЕС".

"Если нынешняя молдавская власть пойдет на унию с Румынией, Гагаузская автономия не будет молчать. 2 февраля 2014 года на референдуме наши люди дали четкий ответ, что свое будущее они видят исключительно в составе независимой и суверенной Молдовы. отделение Гагаузии и возвращение в независимую Гагаузскую республику", — заявила Евгения Гуцул.

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