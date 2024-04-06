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Сепаратисты снова пригрозили расколоть Молдову: что произошло

Гагаузское автономное образование обещает выйти из состава Молдовы

сегодня, 21:01
Автор:
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Марьян Ощановский
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Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что край будет готов выйти из состава Республики Молдова в случае, если Молдова вздумает объединиться с Румынией.

Сепаратисты снова пригрозили расколоть Молдову: что произошло

В Молдове сепаратисты угрожают расколом. Фото из открытых источников

Об этом Евгения Гуцул заявила в ответ на заявление румынского премьера Марчела Чолаку, который сказал, что "верит в объединение Румынии и Молдовы, которое состоится в ЕС".

"Если нынешняя молдавская власть пойдет на унию с Румынией, Гагаузская автономия не будет молчать. 2 февраля 2014 года на референдуме наши люди дали четкий ответ, что свое будущее они видят исключительно в составе независимой и суверенной Молдовы. отделение Гагаузии и возвращение в независимую Гагаузскую республику", — заявила Евгения Гуцул.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай усиливает поддержку военно-промышленного комплекса России, что создает проблемы не только Украине, но и несет угрозы Западу. Энтони Блинкен рассказал союзникам, что помощь Китаю Москве достигает таких масштабов, которые "вызывают беспокойство". Китай предоставляет России определенные инструменты и ресурсы, а также проводит технические экспертизы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что истребители F-16 не смогут кардинально изменить ситуацию на поле боя в Украине. "Тот факт, что страны НАТО снабжают F-16, а также обучают пилотов и снабжают вооружение для F-16, является еще одним примером значительной военной поддержки Украины со стороны союзников по НАТО. Но ни одна система не изменит ситуацию на поле боя. Это не серебряный шар, который может изменить военный конфликт", — сказал Йенс Столтенберг.



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Источник: https://t.me/evgheniagutul/2618
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