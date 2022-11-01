Сербия приводит армию в боевую готовность

Решение о повышенной боеготовности объявил Министр обороны Сербии по приказу президента страны Александара Вучича. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сербское издание Alo.

Александар Вучич. Фото с открытых источников

Приказ о боевой готовности связан с требованиями власти Косово. Подразумевается, что с 1 ноября автомобили граждан Косово должны получить местную регистрацию, а не сербскую, как было раньше. За невыполнение такого требования предусмотрены штрафы и конфискация автомобиля.

Сербский министр сообщил, что войну начинать власти страны не планируют.

"Конечно, никто не хочет конфликтов и войн, и ему в голову не спадает играть в такие игры. Сербия является серьезной страной и принимает все меры, чтобы иметь возможность реагировать на каждую сложную ситуацию", — сказал министр.

Вскоре после таких заявлений вблизи сербской деревни Мердаре неизвестные беспилотники обследовали военные казармы и позиции сербской армии. На такие действия отреагировал президент Александар Вучич, приказавший запустить истребители МИГ-29 и сбить вражеские дроны.

"Когда Сербия говорит о мире и стабильности, это не значит, что мы слабы, что нас могут беспокоить и унижать", – сказал президент Сербии Вучич после приказа о запуске истребителей.

Напомним, что в конце лета власти Косово пытались внести решение об изменении номеров, но из-за столкновений на границе с Сербией решили перенести решение на 1 ноября. Тогда премьер-министр Косово Альбина Курти, сообщила, что инциденты были организованы Белградом при поддержке Москвы.

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