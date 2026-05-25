Сербию охватили протесты: действительно ли Вучич уходит в отставке
Сербию охватили протесты: действительно ли Вучич уходит в отставке

Президент Сербии сделал громкое заявление в Пекине, пока в Белграде нарастает политическое напряжение

25 мая 2026, 13:57
Кравцев Сергей

Президент Сербии Александар Вучич неожиданно допустил возможность скорой отставки. Заявление прозвучало во время его визита в Китай и вызвало волну обсуждений на фоне усиливающегося политического кризиса в стране.

Александар Вучич. Фото: из открытых источников

Общаясь с журналистами в Пекине, Вучич заявил, что его президентский срок постепенно подходит к завершению, после чего неожиданно добавил: "Возможно, вскоре подам в отставку".

При этом сербский лидер подчеркнул, что не собирается повторять сценарий бывшего президента Бориса Тадича, который в 2012 году ушел досрочно ради совмещения парламентских и президентских выборов в интересах своей партии.

Заявление Вучича прозвучало на фоне масштабных протестов в Белграде. Однако сам президент попытался снизить значение акций, назвав митинг на площади Славия "пустым" и лишенным конкретных целей.

Отдельно он подверг сомнению данные о количестве участников. По словам Вучича, сербские спецслужбы оценили численность протестующих примерно в 30-34 тысячи человек, а власти приняли максимальную из этих оценок.

Президент также возложил ответственность за беспорядки после митинга на организаторов протестов и намекнул на попытки дестабилизировать ситуацию в стране.

Тем временем правящая Сербская прогрессивная партия уже объявила о проведении собственного масштабного собрания в конце июня. Оно должно стать демонстрацией поддержки Вучича и ответом на растущее давление оппозиции.

Политические аналитики отмечают, что заявление об отставке может быть частью более сложной политической игры. На фоне протестов, экономических проблем и давления со стороны Запада Вучич пытается сохранить контроль над ситуацией, одновременно оставляя пространство для неожиданных решений.

Источник: https://vreme.com/en/vesti/vucic-mozda-uskoro-podnesem-ostavku/
