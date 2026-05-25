Сербію охопили протести: чи справді Вучич йде у відставку

Президент Сербії Александар Вучич несподівано припустився можливості швидкої відставки. Заява прозвучала під час його візиту до Китаю і викликала хвилю обговорень на тлі політичної кризи, що посилюється в країні.

Спілкуючись із журналістами у Пекіні, Вучич заявив, що його президентський термін поступово підходить до завершення, після чого несподівано додав: "Можливо, незабаром подам у відставку".

При цьому сербський лідер наголосив, що не збирається повторювати сценарій колишнього президента Бориса Тадича, який у 2012 році пішов достроково заради поєднання парламентських та президентських виборів на користь своєї партії.

Заява Вучича прозвучала на тлі масштабних протестів у Белграді. Проте сам президент спробував знизити значення акцій, назвавши мітинг на площі Славія "порожнім" та позбавленим конкретних цілей.

Окремо він поставив під сумнів дані про кількість учасників. За словами Вучича, сербські спецслужби оцінили чисельність протестувальників приблизно в 30-34 тисячі осіб, а влада прийняла максимальну з цих оцінок.

Президент також поклав відповідальність за заворушення після мітингу на організаторів протестів та натякнув на спроби дестабілізувати ситуацію в країні.

Тим часом, правляча Сербська прогресивна партія вже оголосила про проведення власних масштабних зборів наприкінці червня. Воно має стати демонстрацією підтримки Вучича та відповіддю на зростаючий тиск опозиції.

Політичні аналітики зазначають, що заява про відставку може бути частиною складнішої політичної гри. На тлі протестів, економічних проблем та тиску з боку Заходу Вучич намагається зберегти контроль над ситуацією, водночас залишаючи простір для несподіваних рішень.

