Шесть политических иллюзии, которые развеяла война в Украине

Редко, когда мир менялся всего за один год. 2022 год стал годом потрясений и сдвигов из-за войны в Украине, которая стала крупнейшим военным конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны. Война Путина показала, что многие предположения, сделанные в отношении мира до сих пор, являются иллюзиями. Портал "Комментарии" со ссылкой на Welt публикует список шести подобных иллюзий.

Война на Украине. Фото из открытых источников

Россия – сверхдержава. До начала вторжения армия РФ числилась второй армией мира после США. Запад считал, что Россия модернизировала свою армию после войны в Грузии в 2008. Эта иллюзия была разрушена нападением на Украину. Армия РФ оказалась плохо подготовленная, не обученная и заведомо несостоятельная вести сложные тактические операции. Россия находится в международной изоляции, а ее экономика переживает большой спад.

Упадок Запада. В последние годы Запад переживал кризис идентичности из-за подъема Китая и унизительных поражений, например в Афганистане. Также Запад постоянно отступал, когда на него давили, это было во время войны в Грузии, Украине и Сирии. Однако после 2022 года это утверждение не работает, ведь Запад воспринял войну Путина как фундаментальную атаку на мирный порядок в Европе и решил, что пора остановить российский неоимпериализм — начал поставлять оружие в Украину.

Свобода и демократия теряют значение. Подобно тому, как и Запад демократия переживала кризис. Неправительственная организация Freedom House, регулярно оценивающая степень свободы, отмечает ее падение еще с 2006 года. Однако борьба Украины за национальное самоопределение, свободу и демократию это изменила. Украинцы показали, насколько эти ценности важны и подлинны, и сколько людей рискуют жизнью, чтобы их отстоять. После нападения России на Украину в 2022 году протесты вспыхнули также в авторитарных Иране и Китае.

Национализм – это как-то неправильно. Национализм воспринимался как нечто отрицательное, особенно в Германии из-за нацистов. Тем не менее война в Украине показала, что национальная идентификация является важным мотивирующим фактором в борьбе с российской агрессией, которая десятилетиями пытается уничтожить украинский народ.

Европа должна иметь возможность защитить себя. ЕС сокращал расходы на вооружение и имел военную зависимость от США. Война в Украине заставила изменить эту политику, и Европа начала наращивать свой военный потенциал для того, чтобы стать самостоятельной вооружением.

Германия и Франция являются ведущими государствами ЕС. Война в Украине подвергла сомнению ведущую роль Парижа и Берлина, потерявших понимание геостратегических вопросов. Энергетическая политика Германии потерпела полный крах, а постоянное промедление с оружием для Украины подорвало еще больше авторитет, однако Франция оказалась еще более скупой в этом плане.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ангела Меркель рассказала о войне в Украине своей политике.

Также "Комментарии" писали о премьер-министре Финляндии, которая раскритиковала Европу из-за войны в Украине.

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