logo

BTC/USD

97016

ETH/USD

3232.95

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Школьники в Словакии пристыдили Фицо после его слов о войне в Украине (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Школьники в Словакии пристыдили Фицо после его слов о войне в Украине (ВИДЕО)

В Словакии школьники массово вышли из встречи с премьером Робертом Фицо после его противоречивых высказываний о помощи Украине.

14 ноября 2025, 19:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Школьники в Словакии пристыдили Фицо после его слов о войне в Украине (ВИДЕО)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото из открытых источников

В Словакии старшеклассники из города Попрад демонстративно оставили встречу с премьер-министром Робертом Фицо. Причиной протеста стали противоречивые высказывания политика по отношению к войне в Украине и помощи Европейского Союза Киеву.

Во время лекции Роберт Фицо заявил, что ЕС будто бы планирует выделить 140 млрд евро "на продолжение войны" в Украине. Словацкие школьники восприняли эти заявления критично и начали шуметь в зале в знак протеста. В ответ премьер резко обратился к молодежи.

"Если вы такие герои в черных футболках и так поддерживаете войну, то поезжайте туда", — сказал Фицо.

Это лишь усугубило недовольство школьников. Учащиеся начали шуметь ключами посильнее. Когда премьер ответил "звоните, звоните", старшеклассники синхронно встали и организованно покинули зал. Один из учеников нес в руках украинский флаг.

Это не первый случай конфликта между учащимися Попрада и премьером. В начале ноября Фицо планировал выступление в местной школе, но ученики в знак протеста нарисовали сердце в цветах украинского флага. После этого одного из школьников забрала на допрос полиция. Из-за протеста встречу тогда отменили, а Фицо заявил, что "выступление перенесли". Полиция после допроса отпустила ученика, и он вернулся в школу.

По последним опросам общественного мнения, ни у одного члена правительства Роберта Фицо нет положительного баланса доверия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Фицо истерически отреагировал на школьника, не пожавшего руку президенту Словакии из-за Украины.

Также "Комментарии" писали, что Орбан и Фицо хотят оставить украинцев без газа.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости