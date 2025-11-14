Школьники в Словакии пристыдили Фицо после его слов о войне в Украине (ВИДЕО)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото из открытых источников

В Словакии старшеклассники из города Попрад демонстративно оставили встречу с премьер-министром Робертом Фицо. Причиной протеста стали противоречивые высказывания политика по отношению к войне в Украине и помощи Европейского Союза Киеву.

Во время лекции Роберт Фицо заявил, что ЕС будто бы планирует выделить 140 млрд евро "на продолжение войны" в Украине. Словацкие школьники восприняли эти заявления критично и начали шуметь в зале в знак протеста. В ответ премьер резко обратился к молодежи.

"Если вы такие герои в черных футболках и так поддерживаете войну, то поезжайте туда", — сказал Фицо.

Это лишь усугубило недовольство школьников. Учащиеся начали шуметь ключами посильнее. Когда премьер ответил "звоните, звоните", старшеклассники синхронно встали и организованно покинули зал. Один из учеников нес в руках украинский флаг.

Это не первый случай конфликта между учащимися Попрада и премьером. В начале ноября Фицо планировал выступление в местной школе, но ученики в знак протеста нарисовали сердце в цветах украинского флага. После этого одного из школьников забрала на допрос полиция. Из-за протеста встречу тогда отменили, а Фицо заявил, что "выступление перенесли". Полиция после допроса отпустила ученика, и он вернулся в школу.

По последним опросам общественного мнения, ни у одного члена правительства Роберта Фицо нет положительного баланса доверия.

