Школярі у Словаччині присоромили Фіцо після його слів про війну в Україні (ВІДЕО)
Школярі у Словаччині присоромили Фіцо після його слів про війну в Україні (ВІДЕО)

У Словаччині школярі масово вийшли із зустрічі з прем’єром Робертом Фіцо після його суперечливих висловлювань про допомогу Україні.

14 листопада 2025, 19:48
Автор:
Slava Kot

У Словаччині старшокласники з міста Попрад демонстративно залишили зустріч із прем’єр-міністром Робертом Фіцо. Причиною протесту стали суперечливі висловлювання політика щодо війни в Україні та допомоги Європейського Союзу Києву.

Школярі у Словаччині присоромили Фіцо після його слів про війну в Україні (ВІДЕО)

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото з відкритих джерел

Під час лекції Роберт Фіцо заявив, що ЄС буцімто планує виділити 140 млрд євро "на продовження війни" в Україні. Словацькі школярі сприйняли ці заяви критично та почали шуміти в залі на знак протесту. У відповідь прем’єр різко звернувся до молоді.

"Якщо ви такі герої в чорних футболках і так підтримуєте війну, то їдьте туди", — сказав Фіцо.

Це лише посилило невдоволення школярів. Учні почали дзеленчати ключами сильніше. Коли прем’єр відповів "дзвоніть, дзвоніть", старшокласники синхронно встали та організовано покинули залу. Один із учнів ніс у руках український прапор.

Це не перший випадок конфлікту між учнями Попрада та прем’єром. На початку листопада Фіцо планував виступ у місцевій школі, але учні в знак протесту намалювали серце у кольорах українського прапора. Після цього одного зі школярів забрала на допит поліція. Через протест зустріч тоді скасували, а Фіцо заявив, що "виступ перенесли". Поліція після допиту відпустила учня, і він повернувся до школи.

За останніми опитуваннями громадської думки, жоден член уряду Роберта Фіцо не має позитивного балансу довіри. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Фіцо істерично відреагував на школяра, який не потиснув руку президенту Словаччини через Україну.

Також "Коментарі" писали, що Орбан і Фіцо хочуть залишити українців без газу.



