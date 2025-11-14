Школярі у Словаччині присоромили Фіцо після його слів про війну в Україні (ВІДЕО)

У Словаччині старшокласники з міста Попрад демонстративно залишили зустріч із прем’єр-міністром Робертом Фіцо. Причиною протесту стали суперечливі висловлювання політика щодо війни в Україні та допомоги Європейського Союзу Києву.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото з відкритих джерел

Під час лекції Роберт Фіцо заявив, що ЄС буцімто планує виділити 140 млрд євро "на продовження війни" в Україні. Словацькі школярі сприйняли ці заяви критично та почали шуміти в залі на знак протесту. У відповідь прем’єр різко звернувся до молоді.

"Якщо ви такі герої в чорних футболках і так підтримуєте війну, то їдьте туди", — сказав Фіцо.

Це лише посилило невдоволення школярів. Учні почали дзеленчати ключами сильніше. Коли прем’єр відповів "дзвоніть, дзвоніть", старшокласники синхронно встали та організовано покинули залу. Один із учнів ніс у руках український прапор.

Це не перший випадок конфлікту між учнями Попрада та прем’єром. На початку листопада Фіцо планував виступ у місцевій школі, але учні в знак протесту намалювали серце у кольорах українського прапора. Після цього одного зі школярів забрала на допит поліція. Через протест зустріч тоді скасували, а Фіцо заявив, що "виступ перенесли". Поліція після допиту відпустила учня, і він повернувся до школи.

За останніми опитуваннями громадської думки, жоден член уряду Роберта Фіцо не має позитивного балансу довіри.

