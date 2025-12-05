logo

BTC/USD

89335

ETH/USD

3030.99

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Швеция прекращает помощь пяти странам для поддержки Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Швеция прекращает помощь пяти странам для поддержки Украины

Правительство Швеции хочет увеличить помощь Украине, по меньшей мере, до 10 миллиардов крон в следующем году.

5 декабря 2025, 19:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Швеция в ближайшие годы будет постепенно сворачивать программы помощи для пяти государств, чтобы направить высвободившиеся средства на усиление поддержки Украины.

Швеция прекращает помощь пяти странам для поддержки Украины

Правительство Швеции. Фото: из открытых источников

Стокгольм планирует существенно увеличить объем помощи Киеву, сообщает Reuters.

Министр международного развития и внешней торговли Бенжамин Доуса заявил, что финансирование будет прекращено поэтапно для Зимбабве, Либерии, Танзании, Мозамбика и Боливии.

"Украина – важнейший приоритет Швеции в сфере внешней политики и политики развития, и поэтому правительство увеличит помощь Украине, по меньшей мере, до 10 миллиардов крон (1,06 млрд долларов) в 2026 году", — отметил министр.

Ожидается, что сокращение программ в этих странах позволит в течение следующих двух лет сэкономить более 2 миллиардов крон (около 212,7 млн долларов). Эти средства планируют перенаправить, в частности, на проекты по восстановлению украинской энергетической инфраструктуры, которая испытала значительные разрушения в результате войны.

Нынешнее шведское правительство уже пересматривало свою политику международной помощи. После смены власти в 2022 году финансирование было сокращено более чем для десяти стран, среди которых Мали и Буркина-Фасо.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенергард заявила, что северные государства Европы несут непропорционально большое финансовое бремя помощи Украине. В то же время другие страны ЕС, по ее словам, делают гораздо меньше.

Глава МИД Швеции считает, что это несправедливо и "не целесообразно в долгосрочной перспективе". Мария Малмер Стенергард отметила, что государства Северной Европы с населением менее 30 миллионов человек обеспечивают треть военной поддержки, которую в этом году оказывают страны НАТО с почти миллиардным населением.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/americas/sweden-cut-development-aid-five-countries-divert-money-ukraine-2025-12-05/
Теги:

Новости

Все новости