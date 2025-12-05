Швеция прекращает помощь пяти странам для поддержки Украины

Швеция в ближайшие годы будет постепенно сворачивать программы помощи для пяти государств, чтобы направить высвободившиеся средства на усиление поддержки Украины.

Правительство Швеции. Фото: из открытых источников

Стокгольм планирует существенно увеличить объем помощи Киеву, сообщает Reuters.

Министр международного развития и внешней торговли Бенжамин Доуса заявил, что финансирование будет прекращено поэтапно для Зимбабве, Либерии, Танзании, Мозамбика и Боливии.

"Украина – важнейший приоритет Швеции в сфере внешней политики и политики развития, и поэтому правительство увеличит помощь Украине, по меньшей мере, до 10 миллиардов крон (1,06 млрд долларов) в 2026 году", — отметил министр.

Ожидается, что сокращение программ в этих странах позволит в течение следующих двух лет сэкономить более 2 миллиардов крон (около 212,7 млн долларов). Эти средства планируют перенаправить, в частности, на проекты по восстановлению украинской энергетической инфраструктуры, которая испытала значительные разрушения в результате войны.

Нынешнее шведское правительство уже пересматривало свою политику международной помощи. После смены власти в 2022 году финансирование было сокращено более чем для десяти стран, среди которых Мали и Буркина-Фасо.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенергард заявила, что северные государства Европы несут непропорционально большое финансовое бремя помощи Украине. В то же время другие страны ЕС, по ее словам, делают гораздо меньше.

Глава МИД Швеции считает, что это несправедливо и "не целесообразно в долгосрочной перспективе". Мария Малмер Стенергард отметила, что государства Северной Европы с населением менее 30 миллионов человек обеспечивают треть военной поддержки, которую в этом году оказывают страны НАТО с почти миллиардным населением.