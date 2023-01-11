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Швейцария блокирует передачу оружия Украине. Какая причина

Швейцария запрещает отправлять технику и боеприпасы из других стран в Украину, если они были изготовлены на ее территории.

сегодня, 14:51
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Автор:

Slava Kot

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Швейцария отказывается разрешить стране реэкспортировать военную технику в Украину и назвала причину такого решения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на швейцарское издание Swissinfo.

Швейцария блокирует передачу оружия Украине. Какая причина

Министр обороны Испании Маргарита Роблес. Фото с открытых источников

Швейцария строго продолжает соблюдать свою концепцию нейтралитета. Правительство страны считает, что поставки военной техники и комплектующих могут помешать нейтралитету Швейцарии.

Ранее Германия давила на Швейцарию, чтобы передать боеприпасы в немецкую зенитную установку Gepard , которая удачно защищает мирное население Украины и сбивает иранские дроны и российские ракеты. Однако для Шольца такое давление оказалось безрезультатным. Сейчас Швейцария запретила отправлять военную технику из Испании.

"Мы понимаем, уважаем и принимаем нейтралитет, но нам нужно разрешение от Швейцарии на этот тип материалов, которое пока не предоставляется", — сообщила Маргарита Роблес на встрече с испанскими послами на этой неделе.

Пока неизвестно количество боеприпасов или модель военной техники, которую запрещает реэкспортировать Швейцария из Испании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции американского бизнесмена Илона Маска на поставки в Украину западных танков. Слова владельца Twitter подверг критике генерал с 35-летним опытом.

Также "Комментарии" писали об одном условии, которое сообщила Финляндия для отправки танков Leopard 2 в Украину. также в Финляндии подчеркнули, что другие страны Европы имеют больше военных возможностей для помощи Украине в войне с Россией.



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Источник: https://www.swissinfo.ch/eng/switzerland--blocks-weapons-exports--from-spain-to-ukraine/48196242
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