Швейцария блокирует передачу оружия Украине. Какая причина

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Slava Kot
Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Швейцария отказывается разрешить стране реэкспортировать военную технику в Украину и назвала причину такого решения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на швейцарское издание Swissinfo.
Министр обороны Испании Маргарита Роблес. Фото с открытых источников
Швейцария строго продолжает соблюдать свою концепцию нейтралитета. Правительство страны считает, что поставки военной техники и комплектующих могут помешать нейтралитету Швейцарии.
Ранее Германия давила на Швейцарию, чтобы передать боеприпасы в немецкую зенитную установку Gepard , которая удачно защищает мирное население Украины и сбивает иранские дроны и российские ракеты. Однако для Шольца такое давление оказалось безрезультатным. Сейчас Швейцария запретила отправлять военную технику из Испании.
Пока неизвестно количество боеприпасов или модель военной техники, которую запрещает реэкспортировать Швейцария из Испании.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции американского бизнесмена Илона Маска на поставки в Украину западных танков. Слова владельца Twitter подверг критике генерал с 35-летним опытом.
Также "Комментарии" писали об одном условии, которое сообщила Финляндия для отправки танков Leopard 2 в Украину. также в Финляндии подчеркнули, что другие страны Европы имеют больше военных возможностей для помощи Украине в войне с Россией.
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