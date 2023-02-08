Швейцария хочет вернуть конфискованные деньги россиянам

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Slava Kot
Суд Швейцарии постановил вернуть 15,3 млн долларов трем россиянам, причастным к отмыванию средств. На такие действия отреагировали британские политики, призывающие Швейцарию изменить свое решение, ведь россияне, причастные к скандалу, находятся под санкциями. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Telegraph.
Швейцария хочет передать замороженные деньги россиянам Фото из открытых источников
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Швейцария заморозила российские средства в 2011 году в рамках расследования предполагаемого отмывания больших сумм денег. Как сообщает The Telegraph среди подозреваемых трое россиян: владелец российского банка Дмитрий Клюев, сын российского чиновника Денис Кацив и муж чиновницы российской налоговой Владлен Степанов. Всех их обвинил в сговоре адвокат Сергей Магнитский. Вскоре Магнитский скончался после избиения.
На решение Швейцарии передать деньги россиянам отреагировала Великобритания. В совместном письме Джонатан Джаногли и Маргарет Ходж заявили:
На решение швейцарцев отреагировал и руководитель компании Global Magnitsky Justice Campaign Билл Браудер, нанявший Магнитского.
Ранее портал "Комментарии" сообщал мнения экспертов, сможет ли Украина получить конфискованные средства российских олигархов.
Также "Комментарии" писали о Британии, которая планирует принять закон о передаче конфискованных денег украинскому народу.
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