Швейцария хочет вернуть конфискованные деньги россиянам

Суд Швейцарии постановил вернуть 15,3 млн долларов трем россиянам, причастным к отмыванию средств. На такие действия отреагировали британские политики, призывающие Швейцарию изменить свое решение, ведь россияне, причастные к скандалу, находятся под санкциями. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Telegraph.



Швейцария хочет передать замороженные деньги россиянам Фото из открытых источников

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Швейцария заморозила российские средства в 2011 году в рамках расследования предполагаемого отмывания больших сумм денег. Как сообщает The Telegraph среди подозреваемых трое россиян: владелец российского банка Дмитрий Клюев, сын российского чиновника Денис Кацив и муж чиновницы российской налоговой Владлен Степанов. Всех их обвинил в сговоре адвокат Сергей Магнитский. Вскоре Магнитский скончался после избиения.

На решение Швейцарии передать деньги россиянам отреагировала Великобритания. В совместном письме Джонатан Джаногли и Маргарет Ходж заявили:

"Британия приложила все усилия, чтобы привлечь Россию к ответственности за вторжение Путина санкции и поддержку Украины. Кажется глупо, что наш предполагаемый союзник возвращает явно добытые незаконным путем этим преступникам, связанным с Кремлем. Это также вызывает серьезный вопрос о том, сколько еще незаконные российские средства доступны для путинских чиновников в Швейцарии".

На решение швейцарцев отреагировал и руководитель компании Global Magnitsky Justice Campaign Билл Браудер, нанявший Магнитского.

"Сначала было нацистское золото, потом деньги диктаторов, а теперь они возвращают деньги лицам, которые находятся под санкциями Великобритании и имеют связи с Кремлем в разгар смертельной войны Путина в Украине. Эти деньги должны быть направлены на помощь и восстановление Украины".

Ранее портал "Комментарии" сообщал мнения экспертов, сможет ли Украина получить конфискованные средства российских олигархов.

Также "Комментарии" писали о Британии, которая планирует принять закон о передаче конфискованных денег украинскому народу.