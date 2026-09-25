В воскресенье, 27 сентября, Швейцария вынесет на референдум вопрос, который способен серьезно изменить правила ее внешней и оборонной политики. Избирателям предстоит решить, нужно ли закрепить в Конституции более жесткое толкование многовекового нейтралитета страны.

Швейцария. Фото: из открытых источников

В случае одобрения инициативы пространство для маневра правительства существенно сократится. В частности, Швейцария фактически не сможет самостоятельно вводить экономические санкции против России, если такие меры не будут одобрены Советом Безопасности ООН. Для Москвы это особенно важно: Россия как постоянный член Совбеза обладает правом вето.

Изменения затронут и военное сотрудничество. Более строгая трактовка нейтралитета ограничит взаимодействие Швейцарии с НАТО в мирное время. Исключение будет предусмотрено в случае нападения на саму страну либо возникновения непосредственной угрозы ее безопасности.

При этом сторонники инициативы подчеркивают, что речь идет не об отказе от нейтралитета. Как отмечает профессор Бернского университета Фабио Вассерфаллен, сам принцип пользуется широкой поддержкой, а спор идет прежде всего о границах его применения.

Особенно остро этот вопрос проявился после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С 2022 года Берн в значительной степени присоединялся к санкциям ЕС против Москвы, что вызвало критику со стороны сторонников более традиционного понимания нейтралитета. Швейцарское правительство, в свою очередь, выступает против чрезмерно жесткой трактовки этого принципа.

При этом опросы сентября показывали, что инициативу не поддерживает большинство избирателей – против нее выступают почти две трети респондентов.

Но спор на этом не закончится. Уже в ноябре швейцарцам предстоит отдельно решать вопрос об экспорте оружия и возможных поставках в 25 преимущественно западных стран, даже если они находятся в состоянии войны. Это может стать следующим тестом для традиционной швейцарской модели нейтралитета.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин раскрыл карты: кто на самом деле хочет и дальше продолжать войну против Украины.



