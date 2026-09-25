Швейцарія може «закрутити гайки» нейтралітету: під ударом два питання

У неділю, 27 вересня, Швейцарія винесе на референдум питання, яке здатне серйозно змінити правила її зовнішньої та оборонної політики. Виборці мають вирішити, чи потрібно закріпити в Конституції більш жорстке тлумачення багатовікового нейтралітету країни.

Швейцарія. Фото: з відкритих джерел

У разі схвалення ініціативи простір для маневру уряду суттєво скоротиться. Зокрема, Швейцарія фактично не зможе самостійно вводити економічні санкції проти Росії, якщо такі заходи не схвалять Рада Безпеки ООН. Для Москви це особливо важливо: Росія як постійний член Ради безпеки має право вето.

Зміни торкнуться і військової співпраці. Суворіше трактування нейтралітету обмежить взаємодію Швейцарії з НАТО у мирний час. Виняток буде передбачено у разі нападу на саму країну або виникнення безпосередньої загрози її безпеці.

При цьому прихильники ініціативи наголошують, що йдеться не про відмову від нейтралітету. Як зазначає професор Бернського університету Фабіо Вассерфаллен, сам принцип має широку підтримку, а суперечка йде насамперед про межі його застосування.

Особливо гостро це питання виявилося після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. З 2022 року Берн значною мірою приєднувався до санкцій ЄС проти Москви, що викликало критику з боку прихильників традиційнішого розуміння нейтралітету. Швейцарський уряд, у свою чергу, виступає проти надмірно жорсткого трактування цього принципу.

При цьому опитування вересня показували, що ініціативу не підтримує більшість виборців – проти неї виступають майже дві третини респондентів.

Але суперечка на цьому не закінчиться. Вже в листопаді швейцарцям належить окремо вирішувати питання про експорт зброї та можливі постачання до 25 переважно західних країн, навіть якщо вони перебувають у стані війни. Це може стати наступним тестом для традиційної швейцарської моделі нейтралітету.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін розкрив карти: хто насправді хоче й надалі продовжувати війну проти України.



