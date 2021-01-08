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Главная Новости Мир Европа Скандал с вакцинацией в Польше: двух должностных лиц Варшавского университета уволили
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Скандал с вакцинацией в Польше: двух должностных лиц Варшавского университета уволили

Расследование инцидента продлится до конца недели

сегодня, 15:14
Автор:

Елизавета Черных

Двух чиновников Варшавского университета в Польше уволили после скандала с вакцинацией против коронавирусного заболевания. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание RMF24.

Скандал с вакцинацией в Польше: двух должностных лиц Варшавского университета уволили

Скандал с вакцинацией в Польше - фото из открытых источников

Согласно официальным данным, 7 января была уволена канцлер Малгоржата Рейник, а еще ранее лишилась должности председатель медицинского центра Ева Тжепал. Расследовать инцидент в университете планируют до конца недели. 

Внутренней комиссии университета удалось установить, что вакцина против коронавируса была предложена определенным гражданам вне очереди якобы из-за опасений, что не все дозы препарата будут использованы вовремя в период праздников. По данным издания, именно Малгоржата Рейник отвечала за данное решение. 

Напомним, что Нулевой этап вакцинации в Польше спровоцировал настоящий скандал из-за распределения препарата для прививки против коронавирусного заболевания. На первоначальном этапе массового прививания в стране, вместо медицинских работников первыми вакцину вне очереди получили 18 знаменитостей. В их число попали актрисы Кристина Янда, Мария Северин, польский экс-вице-премьер Лешек Миллер и другие. 

Польская актриса Мария Северин, которая вакцинировалась от коронавируса, опубликовала видеоролик, где объяснилась и принесла извинения за полученную вне очереди прививку. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало о том, что министр здравоохранения Максим Степанов объявил первые цены на вакцину от коронавируса, которую приобретет Украина. Так, одна прививка от COVID-19 обойдется государству в более полтысячи гривен. Речь идет о ценах на китайскую вакцину, соглашение на поставку которой в Украине уже заключен.




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Источник: https://www.rmf24.pl/
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