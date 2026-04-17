Скандал в Европе: будущий премьер Венгрии обвинил Орбана и Фицо в тайном сговоре

Лидер венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр, который готовится возглавить правительство, выступил с резкими обвинениями в адрес бывшего премьера Виктора Орбана и главы словацкого правительства Роберта Фицо. По его словам, политики могли действовать согласованно, чтобы искусственно создать миграционный кризис в Словакии.

Как сообщает Aktuality.sk, Мадьяр заявил, что венгерские власти намеренно направляли нелегальных мигрантов к словацкой границе. Целью, по его версии, было усиление антимиграционной риторики в Словакии и помощь Фицо на парламентских выборах. Он подчеркнул, что новая власть в Будапеште не будет использовать миграцию как инструмент политического давления.

Дополнительным фактором, по словам Мадьяра, стало решение правительства Орбана досрочно освободить около 2200 осужденных за незаконную переправку людей, что привело к росту потоков мигрантов.

Заявления вызвали резкую реакцию в Словакии. Оппозиционные партии потребовали от Фицо немедленных объяснений. Депутат Ярослав Спишак назвал происходящее "циничной игрой с безопасностью граждан", а экс-министр обороны Ярослав Надь не исключил уголовного преследования в случае подтверждения обвинений.

Бывший глава МВД Роман Микулец также заявил, что миграционный кризис 2023 года мог быть искусственно спровоцирован ради политической выгоды.

В то же время Министерство внутренних дел Словакии отвергло обвинения, назвав их попыткой оппозиции отвлечь внимание от собственных провалов. В ведомстве заявили, что нынешняя власть обеспечила стабильность и безопасность транзита через страну.

Скандал грозит перерасти в серьезный политический конфликт в регионе и поставить под удар отношения между Будапештом и Братиславой.

