Главная Новости Мир Европа Скандал в Европе: будущий премьер Венгрии обвинил Орбана и Фицо в тайном сговоре
НОВОСТИ

Скандал в Европе: будущий премьер Венгрии обвинил Орбана и Фицо в тайном сговоре

Мадьяр заявил о сознательно созданном кризисе ради выборов: в Словакии требуют расследования и грозят уголовными делами

17 апреля 2026, 07:32
Кравцев Сергей

Лидер венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр, который готовится возглавить правительство, выступил с резкими обвинениями в адрес бывшего премьера Виктора Орбана и главы словацкого правительства Роберта Фицо. По его словам, политики могли действовать согласованно, чтобы искусственно создать миграционный кризис в Словакии.

Скандал в Европе: будущий премьер Венгрии обвинил Орбана и Фицо в тайном сговоре

Петер Мадьяр. Фото: из открытых источников

Как сообщает Aktuality.sk, Мадьяр заявил, что венгерские власти намеренно направляли нелегальных мигрантов к словацкой границе. Целью, по его версии, было усиление антимиграционной риторики в Словакии и помощь Фицо на парламентских выборах. Он подчеркнул, что новая власть в Будапеште не будет использовать миграцию как инструмент политического давления.

Дополнительным фактором, по словам Мадьяра, стало решение правительства Орбана досрочно освободить около 2200 осужденных за незаконную переправку людей, что привело к росту потоков мигрантов.

Заявления вызвали резкую реакцию в Словакии. Оппозиционные партии потребовали от Фицо немедленных объяснений. Депутат Ярослав Спишак назвал происходящее "циничной игрой с безопасностью граждан", а экс-министр обороны Ярослав Надь не исключил уголовного преследования в случае подтверждения обвинений.

Бывший глава МВД Роман Микулец также заявил, что миграционный кризис 2023 года мог быть искусственно спровоцирован ради политической выгоды.

В то же время Министерство внутренних дел Словакии отвергло обвинения, назвав их попыткой оппозиции отвлечь внимание от собственных провалов. В ведомстве заявили, что нынешняя власть обеспечила стабильность и безопасность транзита через страну.

Скандал грозит перерасти в серьезный политический конфликт в регионе и поставить под удар отношения между Будапештом и Братиславой.

Читайте также на портале "Комментарии" — Орбан проиграл: чем обернутся выборы в Венгрии для Будапешта, Киева и Брюсселя. 




Источник: https://www.aktuality.sk/clanok/hXrjbhq/tajna-dohoda-pred-volbami-orban-mal-ficovi-ucelovo-posielat-migrantov-tvrdi-peter-magyar/?fbclid=IwY2xjawRNRoBleHRuA2FlbQIxMABicmlkETE5RlE4QkI3YkJSQVZHcEd1c3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHu5j6rT5XiLM6NUSCb4q
