Скандал у Європі: майбутній прем'єр Угорщини звинуватив Орбана та Фіцо у таємній змові

Лідер угорської партії "Тиса" Петер Мадяр, який готується очолити уряд, виступив із різкими звинуваченнями на адресу колишнього прем'єра Віктора Орбана та глави словацького уряду Роберта Фіцо. За його словами, політики могли діяти злагоджено, щоб штучно створити міграційну кризу у Словаччині.

Як повідомляє Aktuality.sk, Мадяр заявив, що угорська влада навмисно направляла нелегальних мігрантів до словацького кордону. Метою, за його версією, було посилення антиміграційної риторики у Словаччині та допомога Фіцо на парламентських виборах. Він наголосив, що нова влада в Будапешті не використовуватиме міграцію як інструмент політичного тиску.

Додатковим фактором, за словами Мадяра, стало рішення уряду Орбана достроково звільнити близько 2200 засуджених за незаконне переправлення людей, що призвело до зростання потоків мігрантів.

Заяви викликали різку реакцію у Словаччині. Опозиційні партії зажадали від Фіцо негайних пояснень. Депутат Ярослав Спішак назвав те, що відбувається, "цинічною грою з безпекою громадян", а екс-міністр оборони Ярослав Надь не виключив кримінального переслідування у разі підтвердження звинувачень.

Колишній глава МВС Роман Мікулець також заявив, що міграційна криза 2023 року могла бути штучно спровокована заради політичної вигоди.

Водночас, Міністерство внутрішніх справ Словаччини відкинуло звинувачення, назвавши їх спробою опозиції відвернути увагу від власних провалів. У відомстві заявили, що нинішня влада забезпечила стабільність та безпеку транзиту через країну.

Скандал загрожує перерости у серйозний політичний конфлікт у регіоні та поставити під удар відносини між Будапештом та Братиславою.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Орбан програв: чим обернуться вибори в Угорщині для Будапешта, Києва та Брюсселя.



