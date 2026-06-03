Скандал в Средиземном море: почему Греция выразила демарш Украине

Между Грецией и Украиной возник новый дипломатический эпизод после обнаружения морского беспилотника у побережья греческого острова Лефкада. Афины официально обратились к Киеву с протестом, заявив, что расследование установило украинское происхождение найденного аппарата.

Георгиос Герапетритис. Фото: из открытых источников

По данным греческих СМИ, беспилотник был обнаружен еще 7 мая. После изучения обстоятельств инцидента Генеральный штаб национальной обороны Греции подготовил отчет, в котором, как утверждается, содержатся выводы о принадлежности дрона Украине и его использовании в интересах Киева.

Министр иностранных дел Греции Георгиос Герапетритис проинформировал о результатах расследования верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам Каю Каллас, а также обсудил этот вопрос с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой во время встречи европейских дипломатов на Кипре.

Согласно информации, опубликованной греческими источниками, беспилотник якобы мог быть частью более масштабной операции в акватории Средиземного моря. Предполагается, что подобные системы могли использоваться для действий против судов, связанных с российскими интересами.

В Афинах подчеркивают, что ожидают от Киева официальной реакции на результаты расследования. Кроме того, греческая сторона заинтересована в том, чтобы аналогичные морские беспилотники были выведены из региона Средиземного моря во избежание новых инцидентов.

Появление беспилотника у берегов популярного туристического острова вызвало широкий резонанс в греческих политических кругах. Ситуация также привлекла внимание европейских партнеров, поскольку речь идет о возможной активности военных технологий в одном из ключевых морских регионов Европы.

На данный момент официальных комментариев украинской стороны относительно выводов греческого расследования не поступало. Тем не менее история уже превратилась в заметный дипломатический сюжет, который может получить продолжение на уровне двусторонних контактов и структур Европейского Союза.

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