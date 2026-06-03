Скандал у Середземному морі: чому Греція висловила демарш Україні

Між Грецією та Україною виник новий дипломатичний епізод після виявлення морського безпілотника біля узбережжя грецького острова Лефкада. Афіни офіційно звернулися до Києва із протестом, заявивши, що розслідування встановило українське походження знайденого апарату.

Георгіос Герапетрітіс. Фото: з відкритих джерел

За даними грецьких ЗМІ, безпілотника було виявлено ще 7 травня. Після вивчення обставин інциденту Генеральний штаб національної оборони Греції підготував звіт, у якому, як стверджується, містяться висновки щодо належності дрону Україні та його використання на користь Києва.

Міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс поінформував про результати розслідування верховного представника Європейського Союзу із закордонних справ Каю Каллас, а також обговорив це питання з міністром закордонних справ України Андрієм Сібігом під час зустрічі європейських дипломатів на Кіпрі.

Згідно з інформацією, опублікованою грецькими джерелами, безпілотник нібито міг бути частиною масштабнішої операції в акваторії Середземного моря. Передбачається, що такі системи могли використовуватися для дій проти судів, пов'язаних із російськими інтересами.

В Афінах наголошують, що очікують від Києва офіційної реакції на результати розслідування. Крім того, грецька сторона зацікавлена в тому, щоб аналогічні морські безпілотники були виведені з регіону Середземного моря, щоб уникнути нових інцидентів.

Поява безпілотника біля берегів популярного туристичного острова викликала широкий резонанс у грецьких політичних колах. Ситуація також привернула увагу європейських партнерів, оскільки йдеться про можливу активність військових технологій в одному із ключових морських регіонів Європи.

Наразі офіційних коментарів української сторони щодо висновків грецького розслідування не надходило. Проте історія вже перетворилася на помітний дипломатичний сюжет, який може отримати продовження на рівні двосторонніх контактів та структур Європейського Союзу.

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