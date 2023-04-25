Скандинавская страна изгоняет российских дипломатов

Министерство иностранных дел Швеции заявило, что высылает пятерых российских депутатов из-за их деятельности, не связанной с дипломатией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Швеция изгнала русских дипломатов. Фото из открытых источников

Российский посол Виктор Татаринцев получил сообщение от министра иностранных дел Швеции Тобиаса Бильстрома, заявившего, что Швеция высылает пятерых российских дипломатов.

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"Швеция позвонила посла России... и сообщила ему, что пять человек, работающих в посольстве, попросили покинуть страну в результате деятельности, несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических отношениях", — говорится в заявлении МИД Швеции.

Швеция не в первый раз высылает дипломатов российского посольства. Ранее скандинавская страна подобный шаг сделала в апреле прошлого года. Тогда три дипломата покинули стены российского посольства. Это было связано с изгнанием российских дипломатов несколькими европейскими странами в ответ на начало войны против Украины. Тогда также присылали российских дипломатов из Польши, Австрии, Чехии и других стран Европы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что другая скандинавская страна – Норвегия выслала 15 российских дипломатов . Их считали агентами разведки, осуществлявшими свою деятельность прикрываясь дипломатическим иммунитетом.

Также "Комментарии" писали, что все 27 представителей Европейского Союза осудили преступные действия Российской Федерации в Украине и подвергли критике заявления Кремля о мире и защите в мире, которой они якобы осуществляют. Соответствующее сообщение прозвучало перед заседанием Совета Безопасности ООН.