В украинском зерне выявили превышение норм пестицидов

В Словакии решили прекратить процесс молотьбы поступившей из Украины пшеницы. В партии весом около 1500 тонн обнаружили повышенную норму пестицидов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс SME.

Украинское зерно. Фото: из открытых источников

Импортируемая из Украины пшеница содержала повышенное количество остаточных соединений от пестицидов. Поэтому молотьба партии украинской пшеницы была остановлена. В настоящее время исследователи пытаются установить, или превышенные нормы пестицидов могут оказать влияние на здоровье людей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Еще в июле прошлого года я распорядился усилить проверки импортного украинского зерна. Была изъята относительно большая проба украинского зерна, где три независимых аккредитованных лаборатории подтвердили нам увеличение", — заявил временный министр сельского хозяйства Самуэль Влчан.

Словацкий политик отметил, что благодаря осторожности работы по переработке зерна были остановлены. Самуэль Влчан призвал словацкие хозяйства осторожничать при покупке продукции за пределами Евросоюза.

"Я призываю зернопереработчиков не рисковать своей хорошей репутацией", – подчеркнул он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за украинского зерно ушел в отставку министр сельского хозяйства Польши. По его словам, он не может повлиять на украинское зерно, которое попадает в Польшу и таким образом снижает цены для польских производителей.

Также "Комментарии" писали, что в Турции назвали российское условие для продления зернового коридора. Напомним, что Украина заявила о продлении зерновой инициативы на 120 дней, тогда как в России заявили лишь о 60.