Смертельное ДТП с украинцами в Польше: количество жертв возросло

В Украину пришла очередная трагическая весть. В жутком ДТП, которое произошло в Польше, в субботу, 24 июля, получили травмы 7 граждан Украины. Следовательно, стало известно, что в больнице от полученных травм умер уже второй пассажир микроавтобуса. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию посольства Украины в Польше.

Трагическое ДТП в Польше (фото из открытых источников)

В сообщении говорится о том, что количество жертв возросло до двух. В дипломатическом ведомстве сообщили, что на сегодня в польских больницах находятся трое украинцев.

Кроме этого, дипломаты сообщили, что в аварии уже погибли двое наших граждан. Они выразили свои искренние соболезнования родным, а раненым пожелали скорейшего выздоровления.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что в Польше 7 Украинцев пострадали в жутком ДТП.

Жуткое ДТП произошло возле города Радомско, что находится в Лодзинском воеводстве. По предварительной информации, причиной аварии стала пьяная женщина-водитель, через которую пострадали семь граждан Украины.

Известно, что ДТП произошло утром на автомобильной дороге в районе поселка Виґода. В микроавтобусе Volkswagen находились украинцы, а вот за рулем легкового автомобиля Nissan Quashquai была довольно пьяная женщина, которая своими действиями вызвала аварию, где пострадали люди. Столкновение было достаточно сильным, ведь автомобили отбросило в кюветы на противоположные стороны. Полиция и спасатели, которые сразу прибыли на место, оказали помощь пострадавшим. Как сообщили в полиции города, в бусе находилось 9 человек, из них 7 — украинцы. Все они получили травмы различной степени тяжести и были отправлены в больницу. Медики сообщили, что состояние трех наших соотечественников — тяжелое. В медицинское учреждение также попала и 36-летняя гражданка Польши, через, которую и случилось ДТП. Ведь жительница Гидле была очень пьяной и села за руль. Первые тесты на содержание алкоголя в ее крови показал 4 промилле.



