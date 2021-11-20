В Польше трагически погиб гражданин Украины: подробности (ФОТО)

В Польше погиб гражданин Украины. Об этом сообщает издание inpoland.

Полиция. Фото: Pixabay

Трагедия произошла в городе Свентохловице, что в Силезском воеводстве Польши. Как стало известно, на пересечении двух улиц фургон доставки, которым управлял украинец, столкнулся с трамваем. После удара грузовой автомобиль врезался в столб.

Транспортное средство получило серьезные механические повреждения, и прибывшим на место сотрудникам спасательной службы пришлось доставать пострадавшего с помощью спецсредств.

Мужчину не удалось спасти. Он скончался от полученных травм.

Кроме того, в результате происшествия пострадали водитель и двое пассажиров трамвая. Их доставили в медицинское учреждение. Жизни потерпевших ничего не угрожает. Их ранения врачи оценивают как легкие.

В Сети появились фотографии с места событий.





Фото: inpoland

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что польские правоохранители обвиняют гражданина Украины в посягательстве на физическую неприкосновенность несовершеннолетнего лица. Инцидент произошел в одном из учебных заведений. Войдя в помещение раздевалки, мужчина погладил по голове и поцеловал в лоб школьницу, с которой не был знаком. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что число пострадавших в результате взрыва на военной базе Комокс, что на канадском острове Ванкувер возросло. Прибывшие на место событий сотрудники спасательной службы на протяжении всей ночи прочесывали здание, чтобы убедится, что там никого не осталось.

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