logo

BTC/USD

59454.62

ETH/USD

4414.51

LTC/USD

225.61

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

30.25

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа В Польше трагически погиб гражданин Украины: подробности (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Польше трагически погиб гражданин Украины: подробности (ФОТО)

В польском городе Свентохловице украинец попал в смертельное ДТП

сегодня, 23:25
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

В Польше погиб гражданин Украины. Об этом сообщает издание inpoland.

В Польше трагически погиб гражданин Украины: подробности (ФОТО)

Полиция. Фото: Pixabay

Трагедия произошла в городе Свентохловице, что в Силезском воеводстве Польши. Как стало известно, на пересечении двух улиц фургон доставки, которым управлял украинец, столкнулся с трамваем. После удара грузовой автомобиль врезался в столб. 

Транспортное средство получило серьезные механические повреждения, и прибывшим на место сотрудникам спасательной службы пришлось доставать пострадавшего с помощью спецсредств. 

Мужчину не удалось спасти. Он скончался от полученных травм. 

Кроме того, в результате происшествия пострадали водитель и двое пассажиров трамвая. Их доставили в медицинское учреждение. Жизни потерпевших ничего не угрожает. Их ранения врачи оценивают как легкие. 

В Сети появились фотографии с места событий. 

В Польше трагически погиб гражданин Украины: подробности (ФОТО) - фото 2

Фото: inpoland

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что польские правоохранители обвиняют гражданина Украины в посягательстве на физическую неприкосновенность несовершеннолетнего лица. Инцидент произошел в одном из учебных заведений. Войдя в помещение раздевалки, мужчина погладил по голове и поцеловал в лоб школьницу, с которой не был знаком. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что число пострадавших в результате взрыва на военной базе Комокс, что на канадском острове Ванкувер возросло. Прибывшие на место событий сотрудники спасательной службы на протяжении всей ночи прочесывали здание, чтобы убедится, что там никого не осталось. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://inpoland.net.pl/novosti/v-polshhi-ukra%d1%97nec-vrizavsya-vantazhivkoyu-u-tramvajj-zaginuv-na-misci-foto/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!