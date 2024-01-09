СМИ назвали имя еще одного потенциального претендента на должность главы Евросовета

Кандидатуру бывшего премьера Италии и экс-президента Европейского центрального банка 76-летнего Марио Драги обсуждают как потенциального кандидата на пост руководителя Евросовета после того, как Шарль Мишель сообщил, что досрочно уйдет в отставку. Об этом сообщает Financial Times , ссылаясь на неназванных чиновников и работников дипломатического корпуса ЕС.

Марио Драги (фото из открытых источников)

Они сообщили журналистам, что непросто предполагать последовательность соглашений по замене на высших должностях в Евросоюзе, это также зависит от того, какими будут результаты выборов по всему ЕС. При этом, по информации источника, близкого к Марио Драги, рассказывает, что бывший политик не претендует на какую-либо из ведущих должностей в руководстве блока.

"Но спекуляции по перспективам Драги основаны на его послужном списке, опыте и статусе одной из самых выдающихся фигур ЕС, подчеркивают желание многих столиц окончательно определить преемника задолго до предполагаемого ухода Мишеля в середине июля", — отмечается в публикации.

Директор аналитического центра Istituto Affari Internazionali в столице Италии Натали Точчи заявила, что Драги – это "фигура, которой будет очень трудно отказать, если за ним действительно стоит импульс". Этот политик вряд ли будет отказываться от должности, если его будут серьезно просить, "но он также не собирается пробивать себе дорогу локтями".

Кроме Драги, рассматривают как будущих кандидатов действующих премьер-министров, в частности Педро Санчеса из Испании и Мэтте Фредериксена из Дании. Эти два политика имеют связи с большими европейскими политическими силами. Поэтому это важный фактор в назначении на должность в Европейском Союзе. При этом отсутствие в Драге принадлежности к политической силе может ему только "мешать", высказался один из европейских дипломатов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Орбан может возглавить Евросовет после отставки Шарля Мишеля